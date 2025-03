Incassi delle multe nel 2024: Milano e Roma ai vertici

Nel 2024, le multe per violazioni del Codice della strada hanno generato oltre 1,7 miliardi di euro nelle casse dei comuni italiani, segnando un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Milano ha guidato la classifica con oltre 204 milioni di euro, seguita da Roma con 145,8 milioni. Firenze e Torino hanno registrato incassi superiori a 61 milioni di euro ciascuna.

Analizzando gli incassi pro capite, Siena emerge al primo posto con 171,5 euro per residente, superando Firenze, che scende al secondo posto con 170 euro. Milano occupa la terza posizione con 149,10 euro pro capite. Tra i comuni più piccoli, Carrodano (465 abitanti) ha dichiarato oltre 807.000 euro in multe, mentre Colle Santa Lucia (346 abitanti) ha registrato incassi superiori a 671.000 euro.

Nonostante gli elevati incassi, l'evasione rimane significativa: il 28% delle multe non viene pagato.

Capodanno a Roma: vietati fuochi e petardi, multe fino a 500 euro - A Roma sarà un Capodanno senza fuochi d'artificio, petardi e botti, in base all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Il divieto sarà in vigore dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Restano permessi l’uso di articoli pirotecnici considerati sicuri, come fontane, bengala, bottigliette a strappo per coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole, girandole e palline luminose.

Milleproroghe: Annullate le Multe per i Non Vaccinati – Procedimenti Sanzionatori Interrotti - Il recente decreto Milleproroghe, presentato oggi al Consiglio dei Ministri, introduce una misura significativa riguardante le sanzioni per chi non ha adempiuto all'obbligo vaccinale contro il COVID-19. Secondo la bozza del decreto, tutti i procedimenti sanzionatori in corso saranno definitivamente interrotti, e le sanzioni già emesse verranno annullate.

Chiara Ferragni: Nonostante le multe e i risarcimenti, la sua Tbs Crew guadagna 4,4 milioni - Il bilancio 2023 di Tbs Crew, la società interamente controllata da Chiara Ferragni, mostra risultati migliori del previsto nonostante le difficoltà. Il fatturato ha raggiunto i 17,7 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto ai 14,8 milioni dell'anno precedente.