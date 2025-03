MotoGP Argentina: Marc Márquez trionfa davanti al fratello Álex

Marc Márquez ha conquistato il Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del MotoGP 2025, disputato sul circuito di Termas de Río Hondo. Il pilota spagnolo della Ducati ha preceduto il fratello Álex, in sella alla Ducati del team Gresini, replicando il dominio già mostrato nel precedente Gran Premio in Thailandia.

La gara ha visto Álex Márquez al comando per gran parte della competizione, ma nelle fasi finali Marc ha effettuato il sorpasso decisivo, tagliando il traguardo con un vantaggio di 1,3 secondi sul fratello. Franco Morbidelli, del team VR46, ha completato il podio in terza posizione, mentre Francesco "Pecco" Bagnaia ha chiuso al quarto posto.

Con questa vittoria, Marc Márquez ha raggiunto le 90 vittorie nei Gran Premi, eguagliando il leggendario Ángel Nieto. Per celebrare questo traguardo, ha indossato una corona di alloro durante il giro d'onore, con la scritta "grazie Ángel" sui nastri con i colori della bandiera argentina.

La classifica generale del campionato vede Marc Márquez in testa con 74 punti, seguito da Álex Márquez a 58 punti e Francesco Bagnaia a 43 punti.

Il prossimo appuntamento del MotoGP è previsto per il 30 marzo 2025 con il Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin, Texas.

MotoGP: oggi il Gran Premio d'Argentina – Orari e dove vederlo in TV - Oggi, domenica 16 marzo 2025, si disputa il Gran Premio d'Argentina sul circuito di Termas de Río Hondo. Dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri, Marc Márquez punta a consolidare la sua leadership nel campionato. Nella gara sprint, il pilota spagnolo ha preceduto il fratello Álex Márquez e Francesco "Pecco" Bagnaia, completando un podio tutto Ducati.

MotoGP: Marc Márquez conquista la pole in Argentina, Bagnaia quarto - Marc Márquez ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Argentina, stabilendo un nuovo record sul circuito di Termas de Río Hondo con un tempo di 1:36.917.Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto il fratello Álex Márquez, secondo con la Ducati del team Gresini, e Johann Zarco su Honda, che completa la prima fila.

MotoGp d'Argentina 2025: orari e dove vedere la in diretta - Oggi, sabato 15 marzo 2025, si terrà la seconda gara Sprint della stagione MotoGP sul circuito di Termas de Río Hondo, in Argentina. La Sprint Race è programmata per le ore 19:00 italiane. Le qualifiche della MotoGP si svolgeranno dalle 14:50 alle 15:30.