Motogp Aragon: Marc Marquez domina anche le seconde prove libere davanti al fratello Alex

Marc Marquez si conferma in grande forma al GP di Aragon, centrando il miglior tempo anche nelle seconde prove libere della MotoGP. Sul circuito spagnolo, il leader del mondiale ha fermato il cronometro sull'1:46.397, ribadendo la sua supremazia in vista delle qualifiche.

Alle sue spalle ancora una volta il fratello Alex Marquez, che chiude con un ritardo di soli +0.204. Completa il podio virtuale Maverick Vinales, terzo in sella alla KTM con un distacco contenuto dai due Marquez.

Quarta posizione per Joan Mir, anch’egli spagnolo, che accusa un ritardo di +0.556. Subito dietro c’è Pedro Acosta, anche lui su KTM, quinto a +0.603 dalla vetta.

Più indietro gli italiani: Francesco “Pecco” Bagnaia chiude nono con la sua Ducati, mentre Franco Morbidelli, in sella alla moto del team VR46, si piazza al decimo posto.

Il prossimo appuntamento in pista è fissato per domani alle ore 10:10 con le Prove Libere 3, decisive per affinare gli ultimi dettagli prima delle qualifiche ufficiali.