Maltempo in Toscana: liberata frazione con 500 abitanti isolati

Le recenti piogge hanno causato situazioni critiche in Toscana, con diverse comunità rimaste isolate. A Lastra a Signa, nella località di Brucianesi, 500 residenti erano isolati a causa del maltempo. I tecnici Anas sono intervenuti prontamente, ripristinando una corsia della SS67, ora percorribile a senso unico alternato, permettendo così il ripristino dei collegamenti.

A Borgo San Lorenzo, la parziale riapertura della SR302 ha consentito a 120 persone di uscire dall'isolamento, mentre 15 abitanti di Striano restano ancora isolati. A Marradi, circa 40 residenti sono tuttora isolati. A Vaglia, le criticità sono state risolte, senza persone isolate o evacuate. A Vicchio, 28 persone rimangono isolate in località Poggiolino. In località Pratolino, si registrano problemi nella fornitura di acqua potabile; Publiacqua sta intervenendo per il ripristino del servizio e ha inviato autobotti.

I livelli dei fiumi Arno, Bisenzio, Carza, Greve, Lamone, Marina, Mugnone, Ombrone pistoiese, Pesa e Sieve sono in calo. Il fiume Elsa ha registrato un lieve innalzamento, ma rimane sotto il primo livello di guardia, non destando particolari preoccupazioni.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha richiesto al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per garantire interventi rapidi alle comunità colpite dal maltempo.

Le squadre di intervento e i tecnici di Anas sono operativi senza sosta per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall'ondata di maltempo che sta interessando la Toscana.

Inoltre, il maltempo ha causato danni all'infrastruttura ferroviaria, con la chiusura delle linee Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia e Borgo San Lorenzo-Marradi-Faenza fino al 17 marzo compreso.

Meteo, allerta Rossa per Maltempo in Italia: Nubifragi e venti forti in arrivo - Il 15 marzo 2025, l'Italia affronta una nuova ondata di maltempo con piogge incessanti, frane e alluvioni. Le regioni più colpite sono Toscana ed Emilia-Romagna, dove fiumi come l'Arno hanno raggiunto livelli di allerta, causando l'evacuazione di residenti e la chiusura di scuole e attività pubbliche.

Meteo, maltempo in Italia: allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in altre regioni - Oggi, mercoledì 12 marzo 2025, l'Italia affronta una giornata di intenso maltempo. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per l'Emilia Romagna, dove si temono piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. Allerta gialla è stata diramata in altre regioni per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico.

Meteo, Maltempo in Italia: allerta gialla in cinque regioni - Oggi, giovedì 27 febbraio 2025, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e idraulico in cinque regioni italiane: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia. Questa decisione è stata presa a causa di una perturbazione in allontanamento verso est, che continua però a influenzare il medio Adriatico e il Sud del Paese.