Juventus-Atalanta Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Juventus, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, ospita oggi l'Atalanta all'Allianz Stadium nel posticipo della 28ª giornata di Serie A. La partita, in programma alle 20:45, rappresenta uno scontro diretto fondamentale per le posizioni di vertice della classifica. I bianconeri, attualmente quarti con 52 punti, puntano ad agganciare i nerazzurri, terzi a quota 55.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Nella Juventus, Gatti è in dubbio per un problema fisico, mentre Yildiz ha accusato problemi intestinali ed è in forse per la partita.Nell'Atalanta, l'allenatore Gasperini deve fare a meno di Posch, fermato da una lesione muscolare, e degli indisponibili Hien, Kossounou, Scalvini e Scamacca.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, accessibile tramite app su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Gli abbonati Sky che hanno attivato il servizio "Zona DAZN" potranno seguire la partita sul canale 214 del decoder Sky.Per la visione in streaming, l'applicazione DAZN è disponibile su smartphone, tablet e PC.

La direzione della gara è affidata all'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con Maresca come quarto uomo. Al VAR opereranno Di Paolo e Aureliano.

