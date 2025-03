The Kolors: Chi sono, storia e successi della band napoletana

Oggi, domenica 16 marzo 2025, i The Kolors saranno ospiti a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il frontman Stash Fiordispino torna nello studio televisivo dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove la band ha gareggiato con il brano "Tu con chi fai l'amore", riscuotendo un notevole successo radiofonico.

I The Kolors nascono a Napoli nel 2009. La formazione attuale comprende Antonio "Stash" Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso). La band ha iniziato la propria carriera esibendosi come resident band nel locale milanese "Le Scimmie", per poi aprire i concerti di artisti internazionali come Paolo Nutini, Gossip e Hurts.

Il successo ad "Amici" e la carriera musicale

La svolta arriva nel 2015 con la partecipazione e la vittoria alla quattordicesima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi". Nello stesso anno pubblicano l'album "Out", che raggiunge la prima posizione nella classifica italiana e viene certificato quattro volte disco di platino. Il singolo "Everytime" diventa una hit, consolidando la loro presenza nel panorama musicale italiano.

Nel 2023, il brano "Italodisco" si afferma come uno dei tormentoni estivi, raggiungendo la vetta delle classifiche e ottenendo riconoscimenti come il Power Hits Estate 2023. La canzone ha permesso al gruppo di esibirsi in numerosi eventi e di rafforzare la propria popolarità.

Partecipazioni al Festival di Sanremo

I The Kolors hanno partecipato al Festival di Sanremo in tre occasioni: nel 2018 con "Frida (mai, mai, mai)", nel 2024 con "Un ragazzo una ragazza" e nel 2025 con "Tu con chi fai l'amore". Quest'ultima esibizione ha confermato la loro capacità di rinnovarsi e di proporre brani apprezzati sia dal pubblico che dalla critica.

Curiosità su Stash Fiordispino

Antonio "Stash" Fiordispino, nato il 7 luglio 1989 a Caserta, proviene da una famiglia con radici nel mondo musicale: il padre è un produttore e possiede uno studio di registrazione a Napoli. Prima del successo con i The Kolors, Stash ha vissuto a Londra per perfezionare la conoscenza dell'inglese e arricchire la sua formazione musicale. È un grande fan dei Queen e di Freddie Mercury, al quale si ispira sia nello stile che nelle performance.

Vita privata

Stash ha avuto una relazione decennale con la giornalista di moda Carmen Fiorentino. Successivamente, si è legato alla modella e giornalista Giulia Belmonte, con la quale ha avuto due figlie: Grace, nata nel 2020, e Imagine, nata nel 2022. Entrambi i nomi sono un omaggio al mondo della musica, sottolineando l'importanza che essa riveste nella vita dell'artista.

La partecipazione odierna a Verissimo rappresenta un'occasione per ripercorrere la carriera dei The Kolors e scoprire progetti futuri, offrendo ai fan un momento di connessione con la band che continua a evolversi nel panorama musicale italiano.

Verissimo - Anticipazioni del 16 marzo 2025: Ospiti Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro - Oggi, domenica 16 marzo, alle 16:30 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di 'Verissimo'. Silvia Toffanin intervista Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli dell'attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. I due ricordano la madre, che ha sempre affrontato la vita con sorriso e coraggio.

Marco Carta a Verissimo: la carriera, la vita privata e il nuovo singolo - Marco Carta ospite a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il cantante presenterà il suo nuovo singolo "Solo fantasia", con cui ha partecipato al San Marino Song Contest 2025.Nato nel 1985 a Cagliari, Marco Carta ha iniziato la sua carriera musicale partecipando nel 2008 al talent show "Amici" di Maria De Filippi, dove ha trionfato, ottenendo un contratto con la Warner Music Italia e pubblicando il suo primo album "Ti rincontrerò".

Chi è Iginio Massari: il maestro della pasticceria italiana si racconta a Verissimo - Iginio Massari è ospite del programma televisivo "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nato a Brescia il 29 agosto 1942, Massari ha scoperto la passione per la cucina fin dall'infanzia, influenzato dalla madre cuoca e dal padre direttore di mensa.