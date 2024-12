Formula 1: Gran Premio di Abu Dhabi 2024 – Orari, Programma e Dove Vederlo in TV

Il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2024 segna la conclusione della stagione di Formula 1. Mentre Max Verstappen ha già celebrato il suo quarto titolo mondiale consecutivo, l'attenzione è rivolta alla competizione per il Campionato Costruttori. La Ferrari mira a colmare un distacco di 21 punti dalla McLaren, dopo aver ridotto lo svantaggio nel precedente Gran Premio in Qatar.

Il programma del weekend è il seguente:

Venerdì 6 dicembre- 10:30: Prove Libere 1- 14:00: Prove Libere 2

Sabato 7 dicembre- 11:30: Prove Libere 3- 15:00: Qualifiche

Domenica 8 dicembre- 14:00: Gara

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1. Le qualifiche e la gara saranno disponibili anche in differita su TV8: le qualifiche sabato alle 18:30 e la gara domenica alle 17:00. In streaming, l'evento sarà accessibile tramite NOW e l'app Sky Go.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito di Sky Sport.

