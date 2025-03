Trump ottimista sulla tregua in Ucraina: Penso che Putin sarà d'accordo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sono in corso trattative con il presidente russo Vladimir Putin per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina. In un'intervista a "Full Measure", Trump ha affermato: "Stiamo trattando con Vladimir Putin e penso stia andando ragionevolmente bene".

Ha descritto la situazione come una "terribile guerra sanguinosa" che "non sarebbe mai dovuta esplodere". Trump ha sottolineato che esiste già un accordo per un cessate il fuoco con l'Ucraina e che si sta cercando di ottenere la stessa intesa con la Russia, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno disponibili lunedì.

Alla domanda su cosa accadrebbe se Putin non accettasse il cessate il fuoco, Trump ha risposto che sarebbe una "brutta notizia per questo mondo perché stanno morendo così tante persone", ma ha aggiunto: "Penso sarà d'accordo". Ha inoltre ammesso di essere stato "un po' ironico" quando prometteva di porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia in 24 ore, spiegando che intendeva esprimere il desiderio di risolvere la questione e la fiducia nel successo.

Il Cremlino ha confermato che Putin ha inviato un messaggio a Trump riguardo alla proposta di cessate il fuoco in Ucraina, esprimendo un cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo. Tuttavia, Putin ha sottolineato la necessità di affrontare alcune condizioni preliminari prima di finalizzare l'intesa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha già accettato la proposta di cessate il fuoco, ma rimangono questioni da risolvere con la Russia. Le trattative tra funzionari statunitensi e russi sono in corso, con la prospettiva di una futura chiamata tra i due presidenti dopo ulteriori briefing.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha espresso un cauto ottimismo riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco, sottolineando che ci sono ancora molte questioni tecniche da affrontare.

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha espresso scetticismo sulle reali intenzioni di Putin riguardo al cessate il fuoco, avvertendo che la Russia potrebbe utilizzare tattiche dilatorie e non mostrare un vero impegno per la pace. Starmer ha convocato una riunione virtuale con diversi leader mondiali per discutere della situazione in Ucraina.

