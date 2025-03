Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 nelle Isole Egadi, avvertita a Palermo

Il 15 marzo 2025, alle 21:45, un terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito l'area delle Isole Egadi, in provincia di Trapani. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'epicentro è stato localizzato in mare, a nord-est dell'isola di Levanzo, a una profondità di 5 chilometri.

La scossa è stata nettamente avvertita a Trapani, Marsala, Sciacca e Palermo, causando preoccupazione tra la popolazione.Nonostante l'intensità del sisma, la sala operativa dei vigili del fuoco non ha ricevuto richieste d'intervento e al momento non si registrano danni a persone o edifici.

