Violentata e minacciata con un fucile nel Parco della Caffarella: tre arresti a Roma

Il 14 ottobre scorso, una donna è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nel Parco della Caffarella a Roma. La vittima, in stato confusionale, è stata notata da un passante che ha allertato le forze dell'ordine.

Soccorsa e trasportata all'ospedale San Giovanni, ha raccontato di aver incontrato in viale Palmiro Togliatti un conoscente al quale aveva chiesto una dose di crack. L'uomo, insieme ad altri due, l'ha condotta in una baracca nel parco dove, dopo aver consumato la droga, è stata costretta con la forza a subire rapporti sessuali dai tre uomini.

Durante l'aggressione, è stata minacciata con un fucile e strangolata. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano hanno portato all'arresto di due cittadini indiani di 31 e 33 anni e di un pakistano di 30 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti penali. Nella baracca è stato sequestrato un fucile monocanna calibro 28 con sei munizioni.

