Roma, aggressione davanti al fidanzato nel parco di Tor Tre Teste: arrestati tre uomini per violenza di gruppo

Il 25 ottobre una giovane coppia è stata assalita nel parco di Tor Tre Teste, a Roma, da almeno tre uomini di origine marocchina. La ragazza è stata trascinata fuori dall’auto e violentata da uno degli aggressori, mentre gli altri due hanno immobilizzato il fidanzato costringendolo ad assistere.

L’allarme è scattato subito dopo l’attacco, quando i due giovani hanno chiamato il numero di emergenza e sporto denuncia. Le indicazioni fornite dalla coppia hanno permesso alla squadra mobile di identificare i responsabili: due uomini sono stati arrestati il 28 ottobre, mentre un terzo è stato rintracciato successivamente a Venezia.

I tre sono ora accusati di violenza sessuale di gruppo e rapina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, uno dei finestrini dell’auto era stato trovato in frantumi, elemento che conferma l’ipotesi di un’aggressione iniziata con un tentativo di rapina prima della violenza.

La ricostruzione degli investigatori indica che la coppia, appartata in una zona isolata del parco, è stata sorpresa mentre si trovava all’interno della vettura. L’auto è stata colpita, un vetro è esploso e i due giovani sono stati costretti a uscire. La ragazza, 18 anni, è stata trascinata via e violentata; il fidanzato, 24 anni, è stato trattenuto con la forza dai complici.

Gli inquirenti hanno rinvenuto le impronte digitali dei tre arrestati sui vetri dell’auto, riscontro che ha consolidato le accuse nei loro confronti. Restano aperte le verifiche per accertare se il gruppo fosse composto da ulteriori persone, poiché il numero degli aggressori inizialmente indicato dalla coppia non era chiaro a causa dello shock subito.