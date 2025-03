Nuova docu-serie riaccende il mistero sulla morte di Jim Morrison

Una recente docu-serie intitolata "Before the End: Searching for Jim Morrison" riporta all'attenzione le teorie secondo cui il leggendario frontman dei Doors potrebbe essere ancora vivo. Disponibile su Apple TV+, la serie suggerisce che Morrison abbia inscenato la propria morte nel 1971 per vivere sotto una nuova identità a Syracuse, New York.

Il regista Jeff Finn, appassionato dei Doors, ha raccolto testimonianze di persone che affermano che Morrison ora si farebbe chiamare "Frank" e lavorerebbe come manutentore. Alcuni hanno notato una cicatrice sul volto di "Frank" simile a un segno distintivo di Morrison.

La docu-serie esplora anche le motivazioni che avrebbero potuto spingere Morrison a una scelta così drastica, tra cui il rifiuto della fama e il desiderio di anonimato. Questa nuova prospettiva aggiunge ulteriore mistero alla già enigmatica figura del cantante.

"Before the End: Searching for Jim Morrison" è disponibile per lo streaming su Apple TV+.