Meteo, allerta Rossa per Maltempo in Italia: Nubifragi e venti forti in arrivo

Il 15 marzo 2025, l'Italia affronta una nuova ondata di maltempo con piogge incessanti, frane e alluvioni. Le regioni più colpite sono Toscana ed Emilia-Romagna, dove fiumi come l'Arno hanno raggiunto livelli di allerta, causando l'evacuazione di residenti e la chiusura di scuole e attività pubbliche.

Dettagli delle Previsioni:

Nord: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e Toscana settentrionale ed orientale sono sotto nubifragi intensi. La neve è prevista oltre i 1000 metri sulle Alpi, con un forte pericolo valanghe, specialmente ad est.

Centro: Piogge e rovesci persistono, con particolare attenzione alla Toscana, dove la situazione è critica.

Sud: Sole e temperature estive, con picchi oltre i 25°C.

Consigli della Protezione Civile:

Evitare sottopassi, argini e ponti.

Prestare attenzione a voragini o tombini aperti.

Non scendere in cantine o garage durante l'alluvione.

Salire ai piani superiori senza utilizzare l'ascensore.

Aiutare anziani e persone con disabilità.

Chiudere gas e impianto elettrico.

Evitare l'uso dell'automobile in caso di allagamenti.

Previsioni per i Prossimi Giorni:

Domenica 16: Miglioramento al Nord con rovesci isolati sui rilievi; variabile al Centro con possibili rovesci; sole e caldo al Sud.

Lunedì 17: Peggioramento al Nordest nel pomeriggio; rovesci sparsi al Centro, specialmente sul versante adriatico e sugli Appennini; rovesci anche al Sud.

Si raccomanda massima prudenza e aggiornamenti costanti attraverso le fonti ufficiali.

Meteo, Italia divisa tra nubifragi al Centro-Nord e caldo estivo al Sud - Oggi, venerdì 14 marzo 2025, l'Italia presenta condizioni meteorologiche estremamente contrastanti: mentre il Centro-Nord è colpito da maltempo e nubifragi, il Sud sperimenta temperature tipiche dell'estate.Al Centro-Nord, forti rovesci e temporali stanno interessando diverse regioni.

Ritorno dell'anticiclone sull'Italia, ma in arrivo venti freddi: le previsioni meteo - Nei prossimi giorni, l'Italia assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Secondo gli esperti de iLMeteo.it, a partire da martedì 18 marzo, l'anticiclone africano si estenderà dal deserto del Sahara verso l'Europa occidentale e il Mar Mediterraneo, coinvolgendo anche il nostro Paese.

Meteo, maltempo in Italia: allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in altre regioni - Oggi, mercoledì 12 marzo 2025, l'Italia affronta una giornata di intenso maltempo. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per l'Emilia Romagna, dove si temono piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. Allerta gialla è stata diramata in altre regioni per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico.