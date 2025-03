Eventi a Roma nel weekend del 15-16 marzo 2025: strade chiuse e deviazioni

Manifestazione "Per l'Europa" a Piazza del Popolo: Dalle 15:00 alle 20:00, è prevista una manifestazione con circa 15.000 partecipanti. Dalle 13:30, saranno chiuse al traffico: Piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia, via Principessa Clotilde, via Maria Cristina, via Ripetta (tra Piazza del Popolo e via Brunetti), via del Corso (tra Piazza del Popolo e via della Fontanella), via del Babuino (tra via della Fontanella e Piazza del Popolo) e viale della Trinità dei Monti. Possibili deviazioni per la linea bus 119.