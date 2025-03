Verissimo: gli ospiti e le interviste del weekend del 15 e 16 marzo 2025

Questo fine settimana, "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin, propone due appuntamenti ricchi di interviste esclusive e ospiti d'eccezione.

Sabato 15 marzo, ore 16:30

Iginio Massari : il celebre maestro pasticcere italiano si racconta in un'intervista-ritratto, condividendo la sua esperienza nel mondo dell'alta pasticceria.

Marco Carta : il cantante sardo presenta il suo nuovo singolo "Solo fantasia" e condivide il suo percorso artistico e personale.

Petit : giovane talento emergente proveniente dalla scuola di "Amici", parla della sua crescita musicale e dei progetti futuri.

Igor Cassina : il campione olimpico di ginnastica artistica sarà in studio con la moglie Valentina e i loro figli per un'intervista di famiglia, raccontando la sua carriera sportiva e la vita privata.

Giovanna Nocetti : artista poliedrica, condividerà la sua carriera e le sfide affrontate nel mondo dello spettacolo.

Selvaggia Roma: l'influencer parlerà della recente nascita della figlia Luce e delle emozioni legate alla maternità.

Domenica 16 marzo, ore 16:30

Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro : i figli dell'attrice e regista Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas, saranno ospiti per ricordare la madre e condividere momenti della loro vita familiare.

Francesco Gabbani : il cantautore toscano discuterà dei suoi recenti progetti musicali.

Stash e The Kolors : la band italiana parlerà delle ultime novità musicali e delle esperienze nel panorama musicale italiano.

Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli : le due icone della musica italiana condivideranno aneddoti delle loro carriere e riflessioni sulla musica italiana.

Paola Caruso: la showgirl racconterà le recenti esperienze personali e professionali.

"Verissimo" andrà in onda su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

