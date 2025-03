Gp Australia: orario e dove vederle le qualifiche in tv

Il Campionato Mondiale di Formula 1 2025 prende il via con il Gran Premio d'Australia sul circuito di Albert Park a Melbourne. Le qualifiche sono programmate per sabato 15 marzo alle 6:00 ora italiana. La gara si terrà domenica 16 marzo alle 5:00 ora italiana.

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Gli abbonati potranno seguirle anche in streaming tramite Sky Go e NOW. Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 offrirà una differita delle qualifiche alle 13:30 di sabato 15 marzo.

Risultati delle prove libere

Nella seconda sessione di prove libere, Charles Leclerc su Ferrari ha registrato il miglior tempo con 1:16.439. Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris hanno ottenuto rispettivamente il secondo e terzo tempo. Lewis Hamilton, al debutto con la Ferrari, ha chiuso in quinta posizione.

Le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare le strategie delle squadre. È previsto caldo per sabato, mentre domenica potrebbe esserci pioggia durante la gara.

Il circuito di Albert Park è un tracciato semi-permanente lungo 5,278 km, caratterizzato da 9 curve a destra e 5 a sinistra. La gara prevede 58 giri, per una distanza totale di 306,124 km. Sono presenti quattro zone DRS con due punti di rilevamento.

