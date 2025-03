TRAILER DELLA PATCH 7.2 DI FINAL FANTASY XIV ONLINE

IL TRAILER DELLA PATCH 7.2 DI FINAL FANTASY XIV ONLINE SVELA I CONTENUTI DI "SEEKERS OF ETERNITY" E LA SUA DATA D'USCITA: IL 25 MARZO

Il prossimo aggiornamento del gioco aggiungerà delle nuove missioni della storia principale, Trial, Arcadion Raid e altro ancora

SQUARE ENIX, durante un nuovo episodio della trasmissione Letter from the Producer LIVE, ha annunciato che la patch 7.2 di FINAL FANTASY XIV Online, intitolata "Seekers of Eternity", uscirà martedì 25 marzo 2025.La data è stata annunciata insieme a un nuovo trailer presentato dal direttore e produttore del gioco, Naoki Yoshida, che ha anche mostrato quello che arriverà con la nuova patch. L'aggiornamento include delle nuove missioni della storia principale, un nuovo raid, degli aggiornamenti ai contenuti PvP e altro ancora.Il trailer della patch 7.2 è disponibile qui: https://youtu.be/kBLVYVn4sqg

Di seguito puoi trovare più informazioni sui contenuti della patch 7.2:

Nuove missioni dello scenario principale ;

Un nuovo dungeon: The Underkeep;

Un nuovo raid: The Arcadion - Cruiserweight Tier. L'arrivo della difficoltà Savage è previsto per martedì 1° aprile 2025, una settimana dopo l'uscita della patch 7.2;



Un nuovo Trial: Recollection (Normal/Extreme);

Una nuova missione secondaria : Cornservant;

Un nuovo Unreal Trial - Hells' Kier (Unreal): affronta Suzaku, uno dei Four Lord, al livello 100;

Aggiunte al Duty Support: verrà aggiunto il supporto per il Sunken Temple of Qarn;

Aggiornamenti al PvP: l'inizio di PvP Series 8, l'aggiunta di nuove azioni di ruolo per incontri PvP su larga scala, modifiche alle azioni esistenti e il ritorno di Frontline (Secure) con delle modifiche.

Yoshida ha anche condiviso ulteriori dettagli e immagini dei contenuti che verranno pubblicati con la patch 7.21, che uscirà martedì 22 aprile 2025, e la patch 7.25, che uscirà martedì 27 maggio 2025:

Cosmic Exploration (7.21) : collabora con i giocatori del tuo mondo mentre esplori delle stelle non riportate sulle mappe in questa nuova attività pensata per i crafter e i gatherer;

Nuove Field Operation (7.25) - Occult Crescent : nelle acque insidiose dello Shades' Triangle c'è Occult Crescent, un'isola avvolta nel mistero. Se vuoi svelare i suoi segreti, dovrai esplorare un territorio sconosciuto e affrontare gli abitanti dell'isola;

Incredibilmente ulteriori avventure di Hildibrand (7.25).

Infine, è stata annunciata una collaborazione tra FINAL FANTASY XIV e Novelkeys, un azienda che fabbrica tastiere artigianali specializzata in tastiere di qualità e prodotti correlati. La tastiera meccanica precostruita FFXIV Edition Classic TKL può essere utilizzata così com'è o personalizzata con una miriade di accessori inclusi. La FFXIV Edition Classic TKL include dei simboli di Eorzea color oro sui tasti alfanumerici, 22 tasti con le icone dei mestieri, 5 adorabili tasti dei minion, un tasto Vulnerability Up +16, vari tasti modificatori con i colori dei mestieri e altri tasti extra a tema FFXIV. I pre-ordini sono disponibili fino al 14 aprile 2025 alle 16:00 CEST.

