Trump sollecita Putin a risparmiare i soldati ucraini: proposto cessate il fuoco di 30 giorni

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivelato di aver chiesto al presidente russo, Vladimir Putin, di risparmiare le vite dei soldati ucraini attualmente circondati dalle forze russe. In un post sul social Truth, Trump ha svelato i dettagli dei recenti contatti con il leader del Cremlino, sottolineando la vulnerabilità delle truppe ucraine e l'urgenza di evitare un massacro.

Gli Stati Uniti hanno proposto una tregua di 30 giorni nel conflitto tra Ucraina e Russia. Kiev ha accettato la proposta, mentre Putin ha espresso un consenso condizionato, ponendo una serie di condizioni. Trump ha descritto le discussioni con Putin come "ottime e produttive", esprimendo ottimismo sulla possibilità di porre fine a questa "terribile e sanguinosa guerra".

La situazione sul campo rimane critica, con migliaia di soldati ucraini completamente circondati dalle forze russe, in una posizione estremamente vulnerabile. Trump ha sottolineato che un massacro di tale portata non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale, enfatizzando la necessità di risparmiare le loro vite.

Il presidente americano ha inoltre minacciato sanzioni più severe contro la Russia se non si raggiungerà un accordo per porre fine al conflitto. Tuttavia, Putin ha espresso riserve sul cessate il fuoco proposto, insistendo affinché l'Occidente interrompa la fornitura di armi a Kiev prima di considerare tale accordo.

Le trattative per il cessate il fuoco coinvolgono anche l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, attualmente a Mosca per colloqui con funzionari russi. Nonostante l'ottimismo di Trump, permangono divergenze significative sui termini del cessate il fuoco, con Putin che solleva preoccupazioni sul possibile riarmo dell'Ucraina durante la tregua.

Putin accetta con riserva la tregua proposta dagli Stati Uniti; Trump ottimista, Zelensky scettico - Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso un consenso di principio alla proposta degli Stati Uniti per una tregua di 30 giorni in Ucraina, sottolineando la necessità di ulteriori discussioni per garantire una pace duratura. In una conferenza stampa, Putin ha affermato che l'accordo deve affrontare le cause profonde del conflitto e ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che l'Ucraina utilizzi la tregua per riarmarsi.

Trump attende la risposta della Russia sulla tregua; Putin visita le truppe nel Kursk - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attende la risposta della Russia riguardo alla proposta di una tregua di 30 giorni, già accettata dall'Ucraina. Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la regione di Kursk, dove le forze russe stanno conducendo operazioni militari per riprendere il controllo del territorio occupato dalle truppe ucraine dall'agosto 2024.

Donald Trump al Congresso: L'America è tornata - VIDEO - Il 5 marzo 2025, il presidente Donald Trump ha pronunciato un discorso di un'ora e 40 minuti davanti al Congresso degli Stati Uniti, stabilendo un nuovo record per la durata di un intervento presidenziale. Ha aperto il suo intervento con l'affermazione "America is back", sottolineando i risultati ottenuti nei primi 45 giorni del suo secondo mandato.