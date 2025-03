Gran Premio d'Australia: Leclerc domina le prove libere, Hamilton in recupero

Charles Leclerc ha mostrato un ritmo impressionante nelle prove libere del Gran Premio d'Australia, ottenendo il miglior tempo nella seconda sessione con 1'16"439. Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris hanno completato il podio, rispettivamente a 0"124 e 0"141 di distacco. Lewis Hamilton, al debutto con Ferrari, ha migliorato il suo rendimento, passando dal 12º posto nella prima sessione al 5º nella seconda, a 0"420 da Leclerc.

Max Verstappen ha faticato con la Red Bull, classificandosi 7º nella seconda sessione a 0"624 dal leader. Il campione del mondo ha riferito di problemi di grip, in particolare nei settori uno e tre del circuito.

La giornata è stata segnata da due bandiere rosse: la prima per l'incidente del debuttante Oliver Bearman, che ha distrutto la sua Haas contro le barriere all'uscita della curva 10; la seconda per i detriti lasciati sulla pista dopo un'escursione fuori traiettoria.

Le previsioni meteo indicano la possibilità di pioggia per la gara di domenica, il che potrebbe influenzare le strategie delle squadre.

