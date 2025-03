Chi è Frankie Dettori: il fantino italiano dichiara bancarotta dopo controversia fiscale

Il fantino italiano con una carriera ricca di successi Frankie Dettori ha annunciato di aver dichiarato bancarotta dopo una lunga disputa fiscale con l'HM Revenue & Customs (HMRC). Il contenzioso è nato da un piano di riduzione fiscale, rivelatosi successivamente una "farsa" secondo un tribunale tributario nel 2023. Nonostante gli sforzi dei suoi consulenti negli ultimi sei mesi per risolvere la situazione, Dettori ha deciso di presentare istanza di fallimento. Esprimendo rammarico ed imbarazzo, ha consigliato ad altri di gestire con maggiore attenzione le proprie finanze.

Chi è Frankie Dettori

Nato a Milano nel 1970, Frankie Dettori è figlio di Gianfranco Dettori, anch'egli noto nel mondo dell'ippica. La sua carriera è costellata di trionfi, tra cui tre titoli di campione britannico di corse su strada e oltre 3.300 vittorie in carriera. Un momento indimenticabile è stato nel 1996, quando conquistò tutte le sette corse in un'unica giornata ad Ascot. La regina Elisabetta II lo nominò membro dell'Impero Britannico per i suoi meriti nel settore ippico. Oltre alle corse, Dettori ha partecipato a programmi televisivi come "A Question of Sport" e "I'm A Celebrity...Get Me Out of Here".