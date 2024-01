Il Figlio del Presidente USA Hunter Biden si dichiara non colpevole di evasione fiscale

Negli Stati Uniti, Hunter Biden, figlio del presidente americano, si è dichiarato "non colpevole" delle accuse di evasione fiscale che lo vedono coinvolto in una corte federale a Los Angeles. Le accuse riguardano presunte evasioni fiscali tra il 2016 e il 2019, ammontanti a 1,4 milioni di dollari, con l'accusa di aver speso ingenti somme in droghe, escort, automobili di lusso e abiti di alta moda.

Le indagini federali sulla condotta fiscale e commerciale di Hunter Biden sono state condotte per diversi anni e avrebbero dovuto concludersi in estate con un patteggiamento, nel quale Hunter Biden avrebbe accettato due anni di libertà vigilata dichiarandosi colpevole.

Davanti alla corte federale di Los Angeles, Hunter Biden ha scelto la dichiarazione di "non colpevole", rimandando così il prosieguo delle udienze e il chiarimento delle accuse a una fase successiva del processo.

Le accuse fiscali sono state accompagnate da una serie di dettagli sulle spese sostenute da Hunter Biden nel periodo oggetto dell'indagine. Le accuse, se confermate, potrebbero avere ripercussioni significative sulla sua reputazione e sulla sua posizione pubblica, essendo il figlio del presidente degli Stati Uniti. La situazione attirerà sicuramente l'attenzione dei media e del pubblico mentre il processo si sviluppa nei prossimi mesi.