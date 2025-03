Grande Fratello: Stefania Orlando eliminata nella puntata del 13 marzo

Durante la trentanovesima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 13 marzo 2025, Stefania Orlando è stata eliminata dal reality show. Il televoto vedeva in nomination Stefania, Chiara Cainelli ed Helena Prestes. Il pubblico ha deciso di salvare Helena con il 30,76% dei voti e Chiara con il 57,86%, decretando l'uscita di Stefania, che ha ottenuto solo l'11,38% delle preferenze.

La serata è stata caratterizzata da diversi momenti salienti. In apertura, Helena ha espresso la sua gelosia nei confronti di Zeudi Di Palma per l'avvicinamento a Javier Martinez, suo attuale partner nella Casa. Helena ha dichiarato di non fidarsi di Zeudi, sospettando che quest'ultima cerchi di interferire nella sua relazione con Javier.

Successivamente, in studio, si è svolto un acceso confronto tra Stefania Orlando e l'opinionista Beatrice Luzzi. Beatrice ha criticato l'atteggiamento di Stefania all'interno della Casa, mentre Stefania ha ribattuto accusando Beatrice di averla attaccata per opinioni espresse prima del suo ingresso nel programma. Durante la discussione, l'altra opinionista, Cesara Buonamici, ha difeso Stefania, affermando: "Non sopporto che venga usato il disprezzo umano verso quelli che hanno un'opinione diversa dalla tua".

Un momento di leggerezza è stato offerto dall'ingresso di Lory Del Santo nella Casa. La regista ha coinvolto alcuni concorrenti, tra cui Helena Prestes, Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato, in un casting per la sua nuova serie, richiedendo loro di cimentarsi in scene improvvisate.

La puntata ha visto anche una sorpresa per Giglio, che ha ricevuto la visita della madre Annalisa. L'incontro è stato carico di emozione, sottolineando l'importanza dei legami familiari all'interno del contesto del reality.

Al termine della serata, sono state effettuate le nuove nomination. I concorrenti a rischio eliminazione nella prossima puntata sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez. Il pubblico è ora chiamato a votare per salvare il proprio preferito, determinando chi dovrà abbandonare la Casa nel prossimo appuntamento del Grande Fratello.

