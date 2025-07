Pagamento pensioni agosto 2025: cedolino INPS disponibile e data accredito

Sei curioso di sapere quando riceverai la tua pensione di agosto 2025? L’INPS ha annunciato che l’accredito avverrà il 1° agosto, primo giorno bancabile del mese, garantendo così la disponibilità dei fondi sia per i titolari di conti postali che per quelli bancari o in contanti presso Poste Italiane. La regola generale stabilisce che il pagamento delle pensioni avviene il primo giorno utile del mese, assicurando puntualità e comodità per tutti i pensionati.

Si avvicina il momento del pagamento delle pensioni di agosto 2025. Come previsto, l’accredito avverrà il 1° agosto, primo giorno bancabile del mese, valido sia per i titolari di conti correnti postali, sia per chi ha scelto l'accredito bancario o ritira in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane.

La regola generale stabilisce che il pagamento delle pensioni avviene il primo giorno utile del mese, a meno che non coincida con un festivo o weekend. In tal caso, l’accredito slitta al giorno lavorativo successivo. Per agosto 2025, non sono previsti slittamenti.

L’INPS ricorda che il ritiro in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro netti. Chi supera questa soglia deve indicare un rapporto finanziario (conto corrente, libretto o carta con IBAN) per ricevere l’importo spettante. La comunicazione può essere fatta tramite il portale INPS, utilizzando il servizio online “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.

È già disponibile anche il cedolino della pensione di agosto 2025, consultabile online sul sito ufficiale dell’INPS. Per visualizzarlo, è necessario accedere con SPID, CNS o CI elettronica, oppure tramite codice fiscale e PIN (se ancora attivo), selezionando il servizio “Cedolino pensione e servizi collegati”.

Il cedolino INPS consente ai pensionati di verificare l’importo erogato mensilmente e di controllare eventuali variazioni dovute a trattenute fiscali, conguagli o altri motivi amministrativi.