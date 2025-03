Come aprire un negozio di fumetti con il Franchising: la guida completa

Aprire un franchising di Fumetti può essere una sfida importante, dato che comunque si tratta di un negozio che si rivolge ad una nicchia di persone amanti di questo particolare tipo di prodotto. Tuttavia, sempre più persone si dimostrano interessate alle storie di supereroi o del mondo dei Manga. Pertanto, se l’investimento viene fatto con coscienza e magari affidandosi ad un Brand già noto, può rivelarsi una mossa di successo.

Chi decide di aprire un negozio di Fumetti deve conoscere almeno un minimo questo tipo di mondo per poter rispondere al meglio alle richieste dei clienti. Non solo, il titolare dovrà conoscere il suo cliente tipo, e comprenderne desideri ed esigenze.

Il passo più difficile è forse quello di individuare il luogo giusto dove aprire l’attività: trattandosi di un negozio che attrae una tipologia di cliente specifico, essere nel “luogo giusto al momento giusto” sarà essenziale.

Dopo aver preso la giusta decisione su tutti questi fumetti, puoi scegliere il Marchio giusto al quale affidarti per aprire la tua attività e cominciare a vendere fumetti ai tuoi potenziali clienti.

Sul portale di lavoro e Franchising puoi trovare tutti i passaggi per aprire un franchising di fumetti di successo, evitando così di commettere errori da principiante.

Aprire una fumetteria in Franchising: ecco come fare

Se non hai trovato tutto le informazioni che cercavi sul portale di Lavoro e Franchising, ecco un piccolo schema di come fare per aprire la tua fumetteria.

Innanzitutto, scegli dove aprire il tuo negozio: alcuni Brand potrebbero essere maggiormente conosciuti in un determinato luogo rispetto ad altri. Per questo motivo è importante partire dalla location. Per scegliere la location, effettua uno studio di mercato, e scegli un locale che sia in un’area commerciale: può essere in una via del centro vicino ad altri negozi, oppure in un centro commerciale. In questo modo, avrai maggiori opportunità di incontrare la tua clientela target.

A questo punto devi scegliere il tuo Brand preferito. Puoi trovare il Marchio che fa per te su portali come: https://www.lavoroefranchising.com/, oppure valutare diversi negozi in Franchising confrontando le quote di ingresso di ognuna. Scegli il Brand in base a diversi aspetti: a quanto ammonta la quota di ingresso, quanto è conosciuto, i vantaggi che offre, quanto è già conosciuto in quella zona in cui ha scelto di aprire il tuo negozio di fumetti.

Dopo aver scelto il Marchio giusto il gioco è fatto: fai la domanda di ingresso in azienda, attendi che questa venga accettata e poi comincia ad occuparti della parte burocratica.

Se quest’ultima parte ti spaventa, sappi che il Franchisor sarà dalla tua parte e ti aiuterà con tutta quella burocrazia guidandoti sui vari passi da fare.

In particolare, dovrai aprire la partita Iva ed iscriverti al registro delle imprese. A questo punto dovrai iscriverti all’Inps e all’Inail, aprire la segnalazione certificata dell’inizio attività al Comune in cui decidi di aprire il tuo nuovo negozio, ed aprire la comunicazione dell’inizio dell’attività presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente.

Terminato l’Iter burocratico, il Franchisor ti formerà sulla gestione dell’attività: ti insegnerà tutto quello che devi sapere per far parte della loro azienda. Scoprirai i loro metodi di vendita, il loro approccio con il cliente e il loro codice etico aziendale. Insieme a te verranno formati anche tutti i tuoi dipendenti.

Il passo successivo è quello di acquistare l’arredo del negozio e cominciare con l’allestimento. Per la fornitura dei prodotti da mettere in vendita, invece, sarà competenza del Franchisor stesso. È il Brand, infatti, che tiene i contatti con i fornitori e stabilisce quali prodotti e servizi vendere.

Superati tutti questi passaggi puoi finalmente inaugurare il tuo negozio di Fumetti in Franchising. Ricorda comunque che scegliendo di affiliarti ad un Brand già noto non sarai mai solo, nemmeno dopo anni di attività continua: è, infatti, interesse del Brand che la tua attività prosperi.

Come aprire un negozio di fumetti in Franchising: ascoltare le esigenze del cliente

Aprire una fumetteria in Franchising è senz’altro conveniente, rispetto che aprire un’attività da zero. I fumetti e le action figure, infatti, sono prodotti di nicchia che attraggono una clientela piuttosto esigente.

Mediamente, in Italia, il 10% dei libri venduti in negozi fisici e librerie sono dei fumetti, rendendo le fumetterie una nicchia di librerie con business in crescita. In Italia esistono circa 440 fumetterie, con una superficie media di 94 metri quadrati e un assortimento medio di 5.300 titoli differenti. Il fatturato medio derivante dalla vendita di fumetti è di 216.000 euro per esercizio. Inoltre, il 36% delle fumetterie tratta anche l'usato, offrendo servizi aggiuntivi ai collezionisti e agli appassionati.

Nel 2022, le fumetterie italiane hanno registrato vendite di fumetti nuovi per un valore di 71,2 milioni di euro, segnando un incremento del 28,5% rispetto all'anno precedente.

Si possono vendere in libreria anche prodotti correlati ai fumetti, non solo libri, come per esempio:

Fumetti da collezione e Graphic Novel

Action Figure e Statuette

Gadget e Merchandising

Carte Collezionabili

Poster e Stampe

Artbook e Guide Ufficiali

Abbigliamento e Cosplay

Materiale da Disegno

DVD e Blu-ray da collezione

Giochi da Tavolo e GDR

Molto spesso si tratta di collezionisti che non solo acquistano i fumetti per leggerli, ma per tenerli anche in libreria intatti e immacolati ad acquisire valore. Ciò significa che il tuo lavoro non consiste semplicemente nell’esporre i fumetti, ma assicurarsi che i fornitori li inviino senza danni o che questi non vengano danneggiati dalla clientela.

Scegliendo il Franchising, sarà il Franchisor stesso ad occuparsene e ad assicurarsi che i fumetti vengano consegnati in condizioni perfette. Qualora abbiano danni, sarà sempre il Franchisor ad occuparsi del rapporto con il fornitore e a farli rimandare indietro.

Tu dovrai solo occuparti della clientela, di vendere i fumetti e guadagnare.

Aprire un negozio di Fumetti in Franchising: farsi conoscere dalla clientela

Ok, hai aperto il tuo negozio di fumetti e hai seguito tutti i passaggi alla perfezione. Ora è arrivato il momento di dire a tutti che esisti anche tu.

Che tu ci creda o no, anche in questo settore esistono tantissime associazioni di categoria a cui puoi rivolgerti per associarti, oppure semplicemente per rimanere aggiornato sulle iniziative culturali di settore. Controllando sui siti delle associazioni di categoria del fumetto puoi trovare diverse fiere e festival particolarmente conosciuti e amati, come ad esempio il Comicon, a cui partecipare come espositore per presentare i tuoi servizi. Puoi chiedere aiuto direttamente anche al tuo Franchisor per prendere parte a questi eventi.

Oltre a questo puoi curare il marketing locale chiedendo aiuto ad un’agenzia di comunicazione. Ricorda, ad ogni modo, che il Franchisor si occupa già dell’aspetto del Marketing a livello nazionale, pertanto la tua insegna sarà già conosciuta dalla clientela.

Utilizzando il Know How messo a disposizione del Franchisor potrai anche gestire con più cura la tua clientela, facendo in modo da essere per il tuo pubblico un punto di riferimento per l’acquisto di fumetti.

Per crescere e migliorare puoi anche decidere di proporre al tuo franchisor nuovi servizi da offrire alla clientela, in modo da differenziarti dagli altri negozi.

E se ancora tutto questo non dovesse bastare, lasciati guidare dai consigli del tuo Brand, poiché avete un obiettivo comune: la crescita ed il successo del tuo negozio.

