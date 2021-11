Scopriamo come aprire un negozio in franchising ed i settori di successo

Il franchising è una formula di collaborazione tra imprenditori che prevede l’affiliazione commerciale per la diffusione di beni e servizi ed è particolarmente indicata per coloro che intendono avviare una nuova impresa, senza partire da zero e senza andare incontro a tanti rischi.

Attraverso la formula del franchising è possibile aprire un’impresa affiliata ad un marchio già conosciuto dal pubblico di riferimento, affermato nel mercato e di successo.

Il processo preliminare da seguire per aprire un’attività in franchising è lo stesso di un’attività completamente autonoma, tuttavia, il franchising presenta diversi punti a favore che lo rendono più competitivo come il supporto, la formazione, la condivisione delle metodologie e così via.

Qui di seguito potrai scoprire come aprire un negozio in franchising, qual è l’iter burocratico da seguire e quali sono i settori che hanno ottenuto più successo nel biennio 2020-2021.

Come aprire un negozio in franchising

Prima di scegliere il marchio a cui richiedere l’affiliazione, è molto importante valutare le diverse offerte proposte sul mercato e puntare su un marchio già affermato che mostri trasparenza e disponibilità nel condividere i bilanci degli ultimi 3 anni. La trasparenza è un elemento fondamentale durante la fase decisionale, perché permette di evitare eventuali rischi di fallimento e/o problemi spiacevoli durante e dopo il percorso di apertura di un negozio in franchising.

Per scegliere nel modo corretto un marchio, è possibile visionare la quantità di negozi presenti sul territorio e il numero di affiliati in entrata negli ultimi due anni. A questo, si accompagna la volontà della casa madre nel condividere quanto più possibile, ovvero i prodotti e i servizi, l’immagine, il nome, le competenze, le metodologie di vendita, organizzazione e gestione del negozio, il supporto burocratico e quello pubblicitario. I servizi offerti permettono di valutare se il fee d’ingresso e le roialty richieste siano giusti.

Requisiti necessari

A differenza degli anni passati, l’iter burocratico da seguire prevede meno limitazioni e permette di aprire un negozio in franchising anche in un locale più piccolo di 250mq. Dopo aver individuato il settore in cui operare e aver firmato il contratto con l’azienda madre, è possibile avviare l’iter burocratico per aprire la propria attività senza licenze e autorizzazioni specifiche.

Il modo migliore per seguire correttamente tutti i passaggi è chiedere informazioni all’azienda madre e al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) di riferimento. Gli step da eseguire sono i seguenti:

Apertura della P.IVA;

Iscrizione al Registro delle Imprese;

Apertura posizioni INPS - INAIL;

Dichiarazione certificata di iniziò attività al Comune di riferimento, da effettuare entro 30 giorni prima dell’apertura);

Richiedere il permesso di esposizione dell’insegna esterna;

Pagamento dei diritti SIAE per diffusione della musica o dei video

Da aggiungere a questi passaggi, ci sono gli eventuali step aggiuntivi richiesti in base alla categoria merceologica.

Settori in franchising di successo

Il panorama economico globale, dopo gli ultimi avvenimenti del 2020, è cambiato molto e ha rivoluzionato tanti settori e idee di business, per questo motivo è molto importante scegliere attentamente quale negozio aprire e quale format utilizzare.

Rispetto ai negozi tradizionali, i format più flessibili e smart sono quelli più in crescita e che portano un discreto successo sin da subito. In particolare, la vendita online, l’e-commerce, la distribuzione automatica e la consegna a domicilio sono le categorie che hanno un maggior successo.

Ecco alcune delle idee di franchising più remunerative e innovative che hanno ottenuto un grande successo nel biennio 2020 e 2021:

Efficienza energetica e soluzioni rinnovabili: vista la forte attenzione dei consumatori nei confronti delle tematiche ecologiche e dell’impatto ambientale, le attività che propongono soluzioni di energie rinnovabili e soluzioni innovative per migliorare l’efficienza energetica, sono quelle che hanno ottenuto un enorme successo negli ultimi anni.

Sanificazione e igienizzazione: in forte crescita a partire dalla pandemia globale da Covid-19, questo settore ha permesso un forte incremento di occupazione nell’ultimo biennio e sono tante le attività in franchising nate per offrire servizi di sanificazione a privati e aziende, come la sanificazione green con l’ozono.

Home Delivery: un settore che ha ottenuto una crescita esponenziale durante la pandemia e continua a crescere anche nell’ultimo anno. Le consegne a domicilio hanno conquistato completamente i consumatori e rappresentano una delle attività quotidiane più comuni, non solo per la consegna del food ma anche per tanti altri prodotti. Il consiglio, è quello di puntare sulla varietà di servizi e prodotti per ottenere un grande successo nella propria zona di riferimento.

Dropshipping: si tratta di un format relativamente nuovo, molto vantaggioso per chi intende lavorare con il commercio elettronico. Avviare un’attività di e-commerce in dropshipping permette di vendere i prodotti di altre aziende e di pagare la merce solo dopo aver ricevuto gli ordini del cliente finale. Non è necessario avere una location adibita a magazzino.

Eco-veicoli: un settore di tendenza nelle grandi città italiane, lavorare con gli ecoveicoli permette di ottenere il successo grazie a dei veicoli smart ed ecologici, che siano le bici elettriche, i monopattini o le auto elettriche ed è possibile scegliere tra la vendita dei veicoli, il noleggio o la vendita di servizi quali assistenza e riparazione, postazioni di ricarica e così via.

Servizi per animali: i servizi per gli animali da compagnia sono in forte crescita già da alcuni anni, grazie ad una maggiore attenzione delle persone nel coccolare e far sentire bene i propri animali domestici. Le idee imprenditoriali che offre il settore sono tante, da quelle più tradizionali come la vendita di prodotti alimentari e la tolettatura fino ai servizi di consulenza nutrizionale, la vendita di alimenti bio o i servizi funebri per animali.

