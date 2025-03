OpenAI annuncia nuovi strumenti per la creazione di agenti

Dopo il recente lancio dei primi agenti di OpenAI, Operator e Deep Research, oggi l’azienda annuncia il rilascio del primo set di blocchi che aiuteranno sviluppatori e aziende a creare sulla piattaforma agenti utili e affidabili in modo più efficace. OpenAI considera gli agenti come sistemi che completano autonomamente compiti per conto degli utenti e, secondo questa visione, queste applicazioni sono rese possibili grazie ad API e strumenti progettati appositamente per applicazioni agentiche.

Il lancio di oggi include:

La nuova API Responses che combina la semplicità della API Chat Completions con le capacità di utilizzo degli strumenti della API Assistants, per consentire agli sviluppatori di costruire la logica di base degli agenti.

che combina la semplicità della API Chat Completions con le capacità di utilizzo degli strumenti della API Assistants, per consentire agli sviluppatori di costruire la logica di base degli agenti. Nuovi strumenti integrati nella API Responses, tra cui la ricerca web (lo stesso modello che supporta la ricerca in ChatGPT), la ricerca di file e l'uso del computer (lo stesso modello che supporta Operator) per dare agli agenti accesso a informazioni e strumenti affinché possano essere utili.

nella API Responses, tra cui la ricerca web (lo stesso modello che supporta la ricerca in ChatGPT), la ricerca di file e l'uso del computer (lo stesso modello che supporta Operator) per dare agli agenti accesso a informazioni e strumenti affinché possano essere utili. Il nuovo SDK Agents per orchestrare flussi di lavoro di agenti singoli e multi-agenti, nonché strumenti di osservabilità integrati per tracciare e ispezionare l'esecuzione dei flussi di lavoro degli agenti.

Nel corso dell'ultimo anno OpenAI ha introdotto nuove capacità nei modelli—come il ragionamento avanzato, le interazioni multimodali e le nuove tecniche di sicurezza—che hanno gettato le basi per consentire ai modelli dell’azienda di gestire i compiti complessi e a più fasi necessari per costruire agenti. Tuttavia, secondo alcuni clienti trasformare queste capacità in agenti pronti per la produzione può rappresentare una sfida, perché spesso sono richieste iterazioni di prompt estese e logiche di orchestrazione personalizzate, senza una visibilità adeguata o supporto integrato.

Con questo lancio OpenAI mira a semplificare lo sviluppo della logica fondamentale degli agenti, snellire l'orchestrazione e le interazioni degli agenti, e rendere più facile la creazione di agenti grazie a strumenti integrati—ponendo le basi che consentono agli sviluppatori di costruire agenti potenti in modo efficace.

