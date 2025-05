Snap annuncia nuovi strumenti

Home / Social News / Snap annuncia nuovi strumenti

Snap annuncia nuovi strumenti e programmi a supporto dei brand per raggiungere e coinvolgere il pubblico di riferimento

Snap è tornata a IAB NewFronts annunciando nuovi strumenti e programmi pensati per i brand che vogliono sfruttare la capacità di Snap di raggiungere una audience di oltre 900 milioni di utenti attivi mensili e in continua crescita.

Lavorare in modo più smart, non più duramente, con le soluzioni Snapchat Smart Campaign

Per massimizzare ulteriormente l’efficacia delle campagne su Snapchat e aiutare i brand a ottenere migliori risultati in termini di performance, Snapchat ha presentato le soluzioni Snapchat Smart Campaign – una nuova suite di soluzioni pensate per offrire prestazioni potenziate dall’intelligenza artificiale e una maggiore facilità d’uso. Include due principali soluzioni “smart”:

Smart Bidding : La strategia di Smart Bidding di Snap consente agli inserzionisti di impostare un costo per azione (CPA) target da raggiungere. I sistemi della piattaforma lavorano costantemente per mantenere il CPA entro un intervallo ragionevole rispetto all’offerta. Questa tecnologia avanzata di machine learning ora regola automaticamente le offerte e i budget per massimizzare la copertura.

: La strategia di Smart Bidding di Snap consente agli inserzionisti di impostare un costo per azione (CPA) target da raggiungere. I sistemi della piattaforma lavorano costantemente per mantenere il CPA entro un intervallo ragionevole rispetto all’offerta. Questa tecnologia avanzata di machine learning ora regola automaticamente le offerte e i budget per massimizzare la copertura. Smart Budget: Smart Budget consente agli inserzionisti di spostare automaticamente il budget verso i gruppi di annunci con le migliori performance all’interno di una campagna, ottimizzando i risultati e riducendo il tempo trascorso in Ads Manager. Anche se questa soluzione è ancora in fase alpha, i primi risultati sono promettenti.

Questi aggiornamenti consentiranno agli inserzionisti di continuare a ottenere performance elevate e scalabilità attraverso modalità coerenti con le esigenze e le preferenze degli utenti di Snapchat.

Snapchat conta ora 900 milioni di utenti attivi mensili, compreso il 90% della Gen Z e il 75% dei 13–34enni in oltre 25 Paesi. La crescita degli inserzionisti è analoga: infatti, il numero di inserzionisti attivi sulla piattaforma è aumentato del 60% su base annua secondo l’ultimo report sugli utili del primo trimestre.

Altri aggiornamenti su Snap

Snap: Spectacles a prezzo scontato per studenti!

Snap annuncia uno sconto per gli Spectacles dedicato agli studenti e le Snap AR Challenge TagSnap presenta nuove modalità di guadagno per creator e sviluppatori ARL'iniziativa nasce dalla volontà di diventare la piattaforma più developer-friendly, supportandoli attraverso strumenti che li incoraggino a investire nella creazione di Lenti straordinarie.

SNAP PARTNER SUMMIT 2024

Il Snap Partner Summit 2024 ha segnato un'ulteriore evoluzione dell'ecosistema Snapchat, con un focus sempre più marcato sull'Augmented Reality.

Il Camera Kit di Snap arriva su Skype

Snapchat porta la magia delle proprie Lenti su Skype, per un’esperienza ancora più coinvolgente e creativa.