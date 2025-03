Trovato morto il cantante K-pop Wheesung a 43 anni

Choi Whee-sung, noto come Wheesung, celebre cantante sudcoreano di R&B, è stato trovato morto nella sua abitazione a Gwangjin-gu, nel nord di Seul, lunedì 10 marzo 2025. Il cantante aveva 43 anni.

Secondo le autorità, il corpo è stato scoperto dalla madre di Wheesung, che ha chiamato i soccorsi dopo averlo trovato privo di sensi intorno alle 18:29. Non sono stati rilevati segni di violenza sul luogo e si ritiene che fosse trascorso un periodo significativo prima del ritrovamento del corpo. La polizia ha richiesto un'autopsia per determinare la causa esatta del decesso.

L'agenzia del cantante, Tajoy Entertainment, ha espresso profondo dolore per la perdita, dichiarando: "L'artista Wheesung ci ha lasciato. È stato trovato in arresto cardiaco nella sua residenza ed è stato poi dichiarato morto".

Wheesung ha debuttato nel 2002 con l'album 'Like a Movie', affermandosi come una delle voci più potenti della scena musicale sudcoreana, noto per le sue ballate romantiche e il contributo al genere R&B.

Nel 2021, la sua carriera ha subito una battuta d'arresto a seguito di una condanna per uso illegale dell'anestetico propofol, che gli è costata una pena detentiva sospesa di un anno.

Wheesung era previsto esibirsi in concerto insieme al cantante KCM il 15 marzo a Daegu. La sua morte ha scosso la comunità musicale, con tributi da parte di colleghi come Yoon Min-soo e Verbal Jint, che hanno espresso il loro cordoglio sui social media.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della sua morte.