LoL Arena: Torna la Sfida Noxus

Da oggi e fino al 24 marzo è possibile iscriversi alla sfida in modalità Arena “Stand for Noxus” e vincere emote, aspetti epici e dimostrare di essere tra i giocatori più forti di EMEA. Torna giocabile una delle modalità più gradite dai giocatori di League of Legends, questa volta ambientata a Noxus, la terra di Ambessa, Mel Medarda e della Rosa Nera, scenario della Stagione 1.L’Arena “Stand for Noxus” sarà divisa in tre turni, ciascuno con una classifica unica per testare le capacità dei giocatori.Il Turno 1 “Le Arene dei gladiatori”, si disputerà fino al 24 marzo, il Turno 2 “La forza prima di tutto”, dal 24 al 31 marzo, il Turno 3 “L'Ordalia Gloriosa”, dal 31 marzo al 7 aprile, con la partecipazione alla sfida anche di alcuni degli influencer e giocatori professionisti più amati di League of Legends. Nei primi due turni sarà necessario raggiungere dei risultati minimi per qualificarsi e partecipare al turno successivo.Tra le novità di questa edizione la nuova mappa L’Arena dei gladiatori, che introduce un nuovo livello di interazione con gli elementi dell’ambiente, e l’arrivo degli Ospiti d’Onore (i Cameo nelle precedenti edizioni): famosi noxiani o gladiatori che interverranno durante diversi turni dell’evento, introducendo nuove regole che cambieranno il corso della partita. Tutti i giocatori che riusciranno a qualificarsi riceveranno un emote in esclusiva, ma ottenendo una serie di vittorie si potranno ottenere anche premi aggiuntivi, come gli aspetti epici e le sfere Arene dei gladiatori. I premi verranno assegnati ai primi 200 giocatori di ogni classifica.Per partecipare bisogna avere almeno 13 anni ed effettuare l'accesso a FTW con il proprio Riot ID, entro la fine del Turno 1 dell’Arena (il 24 marzo). Una volta iscritti, tutte le partite in Arena verranno automaticamente tracciate su FTW e i punti inizieranno ad accumularsi. Per queste sfide, verranno considerate solo le partite giocate in singolo o in coppie organizzate. Arena di League of Legends è una modalità di sfida a 16 giocatori (8 coppie) che si danno battaglia fino a che non emerge un unico duo vincitore. Il combattimento in uno spazio ristretto è bilanciato da una serie di buff e potenziamenti che possono essere ottenuti in fase preparatoria o durante la partita.La modalità Arena è stata introdotta per la prima volta nel 2023 con l’evento estivo “Spirito guerriero” e di nuovo una seconda volta con la patch 13.24, poi ancora con la 14.9 dell’anno scorso. “Stand for Noxus” è la quarta volta che l’Arena torna disponibile, ogni volta con modifiche e miglioramenti per rendere l’esperienza dei giocatori del MOBA di Riot Games sempre migliore.

League of Legends - nuovo video di Aggiornamento - Oggi il team di League of Legends ha rilasciato un nuovo video di Aggiornamento degli Sviluppatori, in cui Andrei "Meddler" van Roon e Paul "Pabro" Bellezza hanno parlato dei prossimi cambiamenti in arrivo su League basati sul recente feedback dei giocatori.

LEAGUE OF LEGENDS DEV UPDATE - RESOCONTO DI METÀ STAGIONE 1Il team di sviluppo di League of Legends presenta i principali aggiornamenti del MobaIl team di League of Legends ha pubblicato un nuovo video Dev Update (https://www.youtube.com/watch?v=kRbAGMqcIWM), in cui Andrei "Meddler" van Roon, Paul "Pabro" Bellezza, Matthew "Riot Phroxzon" Leung-Harrison ed Eduardo "Riot Cadmus" Cortejoso hanno condiviso vari aggiornamenti sulle recenti modifiche e sull’Atto 2 della Stagione 1.

STAGIONE UNO DI LEAGUE OF LEGENDS - Nel 2025, League of Legends adotterà una nuova struttura stagionale con l'introduzione di tre stagioni nel corso dell'anno, ciascuna della durata di circa otto patch (16 settimane). Ogni stagione sarà incentrata attorno a un tema specifico, che seguirà determinati campioni provenienti da diverse regioni di Runeterra, tutti collegati allo stesso arco narrativo che abbraccia l'intero anno.