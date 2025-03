Argentina: tre giorni di lutto nazionale per le vittime dell'alluvione a Bahía Blanca

Una devastante alluvione ha colpito la città argentina di Bahía Blanca, situata nella provincia di Buenos Aires, causando almeno 16 morti e numerosi dispersi. Le intense precipitazioni, iniziate venerdì mattina, hanno scaricato oltre 400 millimetri di pioggia in sole otto ore, equivalenti alla quantità che solitamente cade in un anno intero.

Le autorità hanno evacuato più di 1.450 persone, tra cui pazienti di un ospedale locale, a causa dell'allagamento di case e strutture sanitarie. Le strade si sono trasformate in fiumi, sommergendo veicoli e causando ingenti danni alle infrastrutture.

Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime dell'alluvione. Il governo ha stanziato 10 miliardi di pesos argentini (circa 8,7 milioni di euro) per supportare le operazioni di soccorso e la ricostruzione della città.

Le squadre di soccorso sono attualmente impegnate nella ricerca dei dispersi, tra cui due bambine di uno e cinque anni, viste l'ultima volta nei pressi della laguna di Cerri. Le autorità locali hanno ricevuto oltre 100 segnalazioni di persone scomparse a seguito della tempesta.

Papa Francesco, informato dell'accaduto mentre è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha espresso la sua vicinanza alla popolazione argentina colpita dalla tragedia.

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha espresso profondo cordoglio per le vittime dell'alluvione e ha assicurato il sostegno del governo italiano alle autorità argentine impegnate nei soccorsi e nell'assistenza alla popolazione coinvolta.

