Bahia Blanca: Il Tetto di un Club Sportivo Crolla durante una Gara di Pattinaggio, 13 Vittime

A Bahia Blanca, in Argentina, si è consumata una tragedia quando il tetto di un club sportivo ha ceduto durante una gara di pattinaggio, lasciando dietro di sé 13 vittime. La comunità è in lutto, e il sindaco Federico Susbieles ha dichiarato: "Purtroppo il servizio di emergenza conferma la morte di 13 persone nel club Bahiense del Norte. Stiamo lavorando per aiutare chi ne ha bisogno."

Le circostanze del crollo sono state aggravate dalle forti piogge e dal vento tempestoso, che ha raggiunto velocità di 140 km/h, colpendo la zona al confine tra la Pampa e la Patagonia. L'intera città è stata colpita dall'impatto della tempesta, con danni estesi, persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, e l'infrastruttura gravemente compromessa.

Tra le macerie per recuperare eventuali superstiti

Il sindaco ha annunciato la mobilitazione di tutte le risorse disponibili, compresi Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco ed Esercito, per coordinare gli sforzi di soccorso in corso. I soccorritori stanno attualmente operando tra le macerie per recuperare eventuali superstiti e mettere in sicurezza l'area.

Il governo ha annunciato il dispiegamento delle forze di sicurezza nazionali per supportare il Comitato di crisi locale. Le vittime del crollo sono state trasportate all'obitorio, mentre i feriti sono stati condotti all'Hospital Municipal, dove sono sotto le cure dei medici.

La città si prepara a fronteggiare le sfide della fase post-tempesta, con danni all'impianto elettrico, strade inagibili, e la necessità di ripristinare la normalità. Il sindaco ha assicurato che verranno fornite costanti aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del comune e i media per mantenere la popolazione informata. Nonostante la preoccupazione per le piogge intermittenti nelle prossime ore, al momento non sono previsti nuovi nubifragi, almeno nella giornata odierna.

Altre News per: bahiablancatettoclubsportivocrolladurante