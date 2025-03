Gomiboru arriva in accesso anticipato su Steam

Gomiboru, il videogioco indipendente realizzato dalla giovane startup italiana Stranogene, arriva ufficialmente in accesso anticipato su Steam.

Dopo essersi mostrato nel reveal trailer di febbraio, accendendo la curiosità dei tanti videogiocatori desiderosi di toccare con mano questa preziosa opera 100% Made in Italy, sarà finalmente possibile catapultarsi nel misterioso luna park Stampland, per provare a scoprire cosa si cela dietro il suo attuale stato di decadimento. Stampland, infatti, un tempo era un luogo frequentato da famiglie e amici, con tante attrazioni e giostre divertenti, mentre ora versa in uno stato decadente e abbandonato. Tra le diverse attrazioni in disuso si aggira una strana creatura rotolante, intenta a raccogliere e rimuovere tutti i rifiuti abbandonati nelle diverse aree del parco.

Il compito principale dei videogiocatori sarà quello di muovere e guidare questo strano personaggio per ripulire e riordinare i diversi punti del parco, facendo particolare attenzione alle leggi della fisica che, nel videogioco, saranno uno dei principali ostacoli da fronteggiare. In questo arcade-puzzle investigativo, inoltre, un ruolo chiave lo avranno i tanti personaggi che si incontreranno in-game grazie ai quali, interagendo e dialogando, verrà svelato il mistero attorno a questa misteriosa creatura. Grazie a un gameplay estremamente divertente e una narrazione coinvolgente, questo videogioco conquisterà i tanti appassionati che intraprenderanno il loro viaggio all’interno di Stampland.

L’accesso anticipato permetterà di giocare ai primi due livelli di Gomiboru, ambientati rispettivamente nell’area delle vertiginose montagne russe e in quella dove è situato il laghetto artificiale del luna park, e di godersi l’intro della storia e la cut scene che mostra l’entrata a Stampland.

"Con Gomiboru abbiamo voluto creare un’esperienza videoludica che andasse oltre il concetto di semplice intrattenimento, cercando di stimolare la curiosità e la creatività dei giocatori. Ogni enigma e ostacolo che si incontreranno in-game sono stati pensati per sollecitare e migliorare le capacità di problem-solving” ha dichiarato Paolo di Capua, Co-Founder e CEO di Stranogene. “Gomiboru rappresenta la massima espressione della mission di Stranogene, volta a rendere i videogiochi dei potenti strumenti educativi. Siamo felici di poter offrire ai giocatori un'esperienza che non solo intrattenga, ma li inviti a riflettere sul loro rapporto con l'ambiente, pur mantenendo il divertimento al centro del gameplay”.

La produzione di opere come Gomiboru evidenzia, ancora una volta, il positivo stato di salute di cui gode la industry italiana del gaming, che grazie al costante rilascio di videogiochi indipendenti come quelli prodotti da Stranogene contribuiscono ad alimentarne la crescita, permettendo all’Italia di ritagliarsi un ruolo da protagonista in un mercato sempre più competitivo.

Gomiboru rappresenta solamente l’ultima fatica di Stranogene, nata nel 2023 con l’obiettivo di trasformare l’educazione tradizionale attraverso l’uso innovativo della tecnologia e del gaming, offrendo un modo coinvolgente ed efficace per imparare in modo divertente e stimolante. Esempio di tale approccio è stato il progetto “Munaciello”, uno stealth platform ambientato nel 1800, durante i primi anni del famoso Teatro San Carlo di Napoli e disponibile per Android e iOS.

L’accesso anticipato di Gomiboru è disponibile alla pagina Steam dedicata, al prezzo di 6,89 €.

