Fibromialgia: prosegue lo sciopero della fame per il riconoscimento nei LEA

La fibromialgia è una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, affaticamento, disturbi del sonno e alterazioni cognitive, che colpisce circa 1,5-2 milioni di italiani, prevalentemente donne tra i 40 e i 60 anni. Nonostante la sua diffusione e l'impatto sulla qualità della vita dei pazienti, la fibromialgia non è ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale, rendendo difficile l'accesso a diagnosi e trattamenti adeguati.

Per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica, l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF ODV) ha avviato uno sciopero della fame a staffetta, iniziato il 29 ottobre 2024 e tuttora in corso. Ogni partecipante si astiene dal cibo per 24 ore, formando una catena solidale che mira a ottenere il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante. Il 9 marzo 2025, al 130° giorno di sciopero, ha aderito Barbara Suzzi, presidente del Comitato Fibromialgici Uniti (CFU-Italia), ribadendo la necessità di inserire la fibromialgia nei LEA.

Le richieste delle associazioni includono l'inserimento della fibromialgia nei LEA, l'istituzione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nazionale, l'applicazione di normative sul lavoro che supportino i pazienti, l'esenzione dal ticket per trattamenti farmacologici e non, la valutazione dei risultati clinici attraverso un Registro nazionale e l'approvazione di una legge che disciplini tutti gli aspetti della vita delle persone affette.

Nonostante nel 2022 siano stati stanziati 5 milioni di euro per la diagnosi, la cura e la ricerca sulla fibromialgia, le associazioni sottolineano che le persone affette attendono da troppo tempo risposte concrete per migliorare la propria condizione. La protesta continuerà fino a quando le richieste non verranno accolte in un disegno di legge che soddisfi i bisogni dei pazienti con fibromialgia.

