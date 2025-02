Ikea: sindacati proclamano sciopero di 24 ore per il mancato riconoscimento del valore dei dipendenti

I sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per i dipendenti di Ikea, suddiviso in 8 ore a livello nazionale e 16 ore a livello territoriale. La decisione segue l'interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale con la multinazionale svedese.

I sindacati denunciano che, dopo oltre un anno e mezzo di incontri, l'azienda ha ignorato le loro richieste, tra cui il riconoscimento delle maggiorazioni per i nuovi assunti, la revisione di un sistema che peggiora le professionalità, l'eliminazione della "malattia statistica" e l'obbligatorietà del lavoro festivo.

Inoltre, segnalano che nei nuovi punti vendita di prossimità è limitata l'agibilità delle rappresentanze dei lavoratori, riducendo i loro diritti. In risposta, Ikea esprime dispiacere per l'interruzione delle negoziazioni, affermando di non aver proposto alcun peggioramento rispetto al contratto integrativo vigente e di aver avanzato proposte per incrementare le maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo, oltre a prevedere maggiori investimenti in formazione e ulteriori benefit innovativi.

