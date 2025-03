Juventus-Atalanta 0-4: Rigore su McKennie confermato dalla CAN

La Juventus ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro l'Atalanta all'Allianz Stadium, compromettendo le speranze di scudetto. L'episodio chiave è avvenuto al 29' del primo tempo, quando l'arbitro Sozza ha assegnato un calcio di rigore all'Atalanta per un fallo di mano di Weston McKennie.

Il centrocampista americano, nel tentativo di contrastare un colpo di testa di Djimsiti, ha toccato il pallone con il braccio in posizione innaturale. Dopo un consulto con il VAR, che ha verificato l'assenza di un precedente tocco di mano di Lookman, il rigore è stato confermato e trasformato da Mateo Retegui, portando in vantaggio la squadra bergamasca. Dino Tommasi, membro della Commissione Arbitri Nazionale (CAN), ha valutato positivamente la decisione dell'arbitro Sozza, ritenendo corretta l'assegnazione del rigore.

Questo episodio ha acceso le polemiche, ma la prestazione dell'Atalanta è stata dominante, con ulteriori gol di Marten de Roon, Davide Zappacosta e Ademola Lookman, infliggendo alla Juventus una sconfitta storica.

