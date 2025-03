Napoli: Genitori arrestati a Ercolano per sequestro della figlia a causa della sua relazione omosessuale

A Ercolano, in provincia di Napoli, una coppia di genitori è stata arrestata con l'accusa di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. I due, rispettivamente di 47 e 43 anni, non accettavano l'orientamento sessuale della figlia diciannovenne, legata sentimentalmente a una ventenne.

Secondo le indagini, i genitori avevano minacciato di incendiare l'abitazione della compagna della figlia se la relazione fosse continuata. Per sfuggire a queste minacce, le due giovani si erano rifugiate presso un'amica. Tuttavia, i genitori avevano installato un dispositivo GPS sul cellulare della figlia, riuscendo così a localizzarla.

Raggiunta l'abitazione dove le ragazze si nascondevano, i genitori hanno prelevato con la forza la figlia, strappandole il telefono e trascinandola in auto, sotto gli occhi attoniti dei presenti. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza esterne all'abitazione.

Allertati dalla compagna della vittima, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti presso l'abitazione dei genitori. Prima di entrare, hanno udito urla e pianti provenire dall'interno. Una volta dentro, hanno trovato la ragazza in lacrime tra le braccia della nonna materna. La giovane ha riferito di essere stata vittima di violenze, percosse e minacce da parte dei genitori, che volevano costringerla a interrompere la relazione.

I genitori, incensurati, sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La vittima ha deciso di lasciare l'abitazione familiare.

