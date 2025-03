Salerno, esplosione al Municipio di Castel San Giorgio: danni e indagini in corso

Nella notte del 10 marzo 2025, intorno alle 2:30, un ordigno è esploso davanti al portone del Municipio di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. L'esplosione ha causato ingenti danni alla facciata dell'edificio e alle finestre circostanti.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e avviare le prime indagini. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per identificare i responsabili e chiarire le motivazioni dell'attacco.

Il senatore Antonio Iannone di Fratelli d'Italia ha espresso solidarietà ai cittadini e all'amministrazione comunale di Castel San Giorgio, annunciando la presentazione di un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e l'informazione alla Presidenza della Commissione Antimafia. Iannone ha sottolineato la gravità dell'evento e l'importanza di non sottovalutare tali episodi, ricordando che non è la prima volta che accadono. Ha inoltre assicurato agli onesti cittadini di Castel San Giorgio che non sono soli.

Le indagini proseguono per fare luce sull'accaduto e garantire la sicurezza della comunità locale.

