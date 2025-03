Djokovic eliminato a sorpresa a Indian Wells: Le cose sono cambiate per me

Il torneo di Indian Wells ha registrato una clamorosa sorpresa con l'eliminazione di Novak Djokovic al secondo turno. Il serbo, cinque volte campione del torneo, è stato sconfitto dal numero 85 del mondo, Botic van de Zandschulp, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1.

Djokovic ha iniziato il match con 14 errori non forzati nel primo set, subendo due break. Nel secondo set, ha mostrato una reazione portandosi sul 3-0 e chiudendo il set con un potente dritto. Tuttavia, nel terzo set, van de Zandschulp ha dominato, ottenendo un break decisivo con un lob perfetto per il 3-1 e chiudendo l'incontro quando un colpo di Djokovic è terminato fuori.

Questa sconfitta segna la terza consecutiva per Djokovic, un evento che non accadeva dal 2018. Il serbo non vince un titolo dal suo trionfo olimpico a Parigi. In conferenza stampa, Djokovic ha espresso la sua delusione: "Sono deluso per la sconfitta, ma se si guarda tutto da una prospettiva più ampia, ho avuto una carriera incredibile. Essere così costante per così tanti anni porta ad avere aspettative molto alte. Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate per me. Ho fatto fatica a giocare al livello desiderato. Ogni tanto riesco a fare qualche buon torneo, ma è una sfida continua per me. Nessuno può davvero prepararti a questi momenti. Devi viverli e cercare di affrontarli nel miglior modo possibile".

Van de Zandschulp, che ha recentemente sconfitto Carlos Alcaraz agli US Open e Rafael Nadal in Coppa Davis, ha dichiarato: "Penso di aver mantenuto la calma durante tutto il match. So che se perdo la calma, specialmente contro i grandi giocatori, sarà una giornata davvero difficile. Questo è sempre qualcosa che cerco di fare bene".

Con questa vittoria, van de Zandschulp avanza al terzo turno, dove affronterà l'argentino Francisco Cerundolo.

Indian Wells 2025: Possibile sfida Alcaraz-Djokovic ai Quarti; Berrettini affronta la minaccia Zverev - Il sorteggio del tabellone principale dell'Indian Wells 2025, effettuato il 3 marzo, ha delineato percorsi intriganti per i principali protagonisti del torneo. Carlos Alcaraz, campione in carica, potrebbe incrociare Novak Djokovic nei quarti di finale.

Doha: Berrettini supera Djokovic in due set al Qatar Open - Matteo Berrettini ha sconfitto Novak Djokovic nel primo turno del Qatar ExxonMobil Open a Doha, imponendosi con un punteggio di 7-6(4), 6-2. Questo successo rappresenta la prima vittoria dell'italiano sul serbo dopo quattro precedenti incontri sfavorevoli.

Berrettini-Djokovic ATP 500 di Doha: orario, precedenti e dove vederla in TV - Oggi, martedì 18 febbraio 2025, al primo turno dell'ATP 500 di Doha, Matteo Berrettini affronterà Novak Djokovic. Questo incontro segna il quinto confronto tra i due tennisti, con Djokovic in vantaggio 4-0 nei precedenti. L'ultimo scontro risale ai quarti di finale degli US Open 2021.