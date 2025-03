Roma: ricerche in corso per un ragazzo disperso nel Tevere

Oggi, venerdì 7 marzo 2025, sono in corso le operazioni di ricerca per un ragazzo disperso nelle acque del fiume Tevere a Roma. Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco tramite il loro profilo su X (precedentemente noto come Twitter), l'ultimo avvistamento del giovane è avvenuto all'altezza di ponte Principe Amedeo Savoia. Sul posto sono intervenute diverse unità di soccorso, tra cui sommozzatori, squadre ordinarie, unità speleo e fluviali, supportate da un elicottero.

Le operazioni di ricerca sono attualmente in corso, con l'obiettivo di localizzare il ragazzo disperso nel Tevere.

Roma-Athletic Bilbao Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, la Roma ospiterà l'Athletic Bilbao allo Stadio Olimpico per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La partita inizierà alle ore 21:00. Probabili formazioniRoma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Strage di Ustica: la Procura di Roma chiede l'archiviazione, indignazione tra i familiari delle vittime - La Procura di Roma ha avanzato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta sulla strage di Ustica. Il 27 giugno 1980, il volo DC-9 dell'Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, precipitò nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone, tra cui 11 bambini.

Francesco Totti: Ancelotti ideale per la Roma, ma non verrà - Francesco Totti, storico capitano della Roma, è stato ospite del programma "Viva el Futbol", condotto da Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola. Durante l'intervista, Totti ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra giallorossa e sul futuro allenatore.