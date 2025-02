The Sims 4 rivela Hobby & Attività Expansion Pack

Oggi la squadra di sviluppo di The Sims ha svelato The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, che il 6 marzo sarà disponibile tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One. In The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, le passioni e la creatività dei giocatori possono fare un salto di qualità a Nordhaven, una cittadina ricca di tradizioni e opportunità. In questa comunità di hobbisti e imprenditori talentuosi, i tuoi Sims possono perfezionare la body art con la nuova abilità di tatuatura nonché creare oggetti funzionali o decorativi con la nuova abilità di ceramica.

The Sims 4: Nuovo Kit da Gamer e molto altro! - Oggi la squadra di The Sims ha svelato The Sims 4 Postazione da Gamer Kit, The Sims 4 Rifugio Segreto Kit e The Sims 4 Casa Casanova Kit, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

I Creator Kit di The Sims 4 sono ora disponibili - Oggi la squadra di The Sims ha pubblicato i nuovi Creator Kit Salotto Retrò di Myshunosun e Pigiama Party di Trillyke, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Vita & Morte - nel nuovo Expansion Pack di The Sims 4 - Domani, 31 ottobre, EA e Maxis pubblicheranno The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per PC tramite l'EA app, per Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One giusto in tempo per la notte più spettrale dell'anno!Questo Halloween, tuffati in The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per svelare i segreti di una vita più appagante per i Sims, nonché per esplorare l'aldilà attraverso lo scenario inquietante di Ravenwood, dove tre quartieri distinti conservano i propri legami con l'enigmatico passaggio tra la vita e ciò che viene dopo.