Monster Hunter: World in arrivo su GeForce NOW insieme a tanti altri giochi

Blasphemous 2 (Epic Games Store)

Bloons TD Battles (Steam)

Dark Envoy (Steam)

Figment 2: Creed Valley (Epic Games Store)

Ikonei Island: An Earthlock Adventure (Steam)

Loddlenaut (Steam)

Monster Hunter: World (Steam)

Nova-Life: Amboise (Steam)

RIDE 5 (Epic Games Store)

The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone (Steam)

Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh (Steam)

Ancora disponibile l’holiday bundle di NVIDIA per il regalo natalizio last minute perfetto!In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA annuncia l’arrivo dell’acclamato Monster Hunter: World di Capcom, parte di 11 nuovi titoli che si aggiungono questa settimana alla libreria più famosa del cloud gaming!Partite per un’epica avventura verso il Nuovo Mondo a bordo della Quinta Flotta e scontratevi con mostri feroci per creare nuovi equipaggiamenti e affrontare battaglie ancora più grandi. Si tratta dell’ultimo titolo di Capcom che si unisce al cloud dopo Monster Hunter Rise, Dragon’s Dogma e altri ancora, tutti fruibili attraverso i device ad alte performance.Assicuratevi, inoltre, di avere l’ultimo aggiornamento del popolare RPG d'azione open world Genshin Impact. Gli utenti potranno conoscere due nuovi personaggi e sperimentare altri aggiornamenti durante il nuovo evento Fontinalia Festival.Diamo quindi il via al weekend di vacanza con la lista dei nuovi 11 giochi da provare:

Inoltre, scoprite l’ultima novità mostrata durante iThe Game Awards - che mette in risalto la potenza del gaming con GeForce NOW su Chromebook.



