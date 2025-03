Crollo di una palazzina a Bari: 74enne Rosalia De Giosa estratta viva dopo 27 ore

Rosalia De Giosa, 74 anni, è stata estratta viva dalle macerie della palazzina crollata in via De Amicis a Bari, dopo 27 ore dall'incidente. Attualmente è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Bari per la frattura di due costole; è cosciente e vigile.

La donna ha attirato l'attenzione dei soccorritori con dei lamenti, permettendo ai vigili del fuoco di localizzarla vicino all'ingresso della sua abitazione. Si ritiene che la porta blindata abbia creato una sacca d'aria, proteggendola dalla caduta dei detriti e consentendole di sopravvivere per circa 27 ore.

Una telecamera di sorveglianza ha registrato il momento del crollo della palazzina all'incrocio tra via Pinto e via De Amicis, nel quartiere Carrassi di Bari. Le immagini mostrano attimi drammatici, con un passante scampato miracolosamente alla tragedia.

Dopo il salvataggio, Rosalia De Giosa ha chiesto informazioni sul suo cane, che era con lei al momento del crollo. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato incessantemente per oltre un giorno per salvare la donna intrappolata.

Crollo di una palazzina a Bari: donna di 74 anni trovata viva sotto le macerie - A quasi 24 ore dal crollo di una palazzina nel quartiere Carrassi di Bari, i vigili del fuoco hanno individuato in vita Rosalia De Giosa, 74 anni, sotto le macerie. La donna è riuscita a comunicare con i soccorritori, che stanno lavorando per liberarla.

Crollo di una palazzina a Bari: si cerca una donna tra le macerie - Nel quartiere Carrassi di Bari, una palazzina di cinque piani situata all'angolo tra via De Amicis e via Pinto è crollata nel tardo pomeriggio di ieri. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare una donna di 72 anni, che risulta dispersa. Nonostante un'ordinanza di sgombero emessa nel febbraio 2024 a causa di gravi problemi strutturali, la donna avrebbe continuato a risiedere nell'edificio.

Nuoro, Carnevale di Bari Sardo: 22enne Marco Mameli ucciso durante una rissa - Durante i festeggiamenti del Carnevale a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, una rissa ha provocato la morte di Marco Mameli, operaio 22enne originario di Ilbono. L'episodio è avvenuto intorno alle 23 in via Santa Cecilia, nel centro storico del paese.