Crollo di una palazzina a Bari: si cerca una donna tra le macerie

Nel quartiere Carrassi di Bari, una palazzina di cinque piani situata all'angolo tra via De Amicis e via Pinto è crollata nel tardo pomeriggio di ieri. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare una donna di 72 anni, che risulta dispersa. Nonostante un'ordinanza di sgombero emessa nel febbraio 2024 a causa di gravi problemi strutturali, la donna avrebbe continuato a risiedere nell'edificio.

Le operazioni di soccorso coinvolgono unità specializzate USAR (Urban Search And Rescue), unità cinofile e droni. Un funzionario dei soccorsi ha riferito che sono state udite voci sotto le macerie e si sta lavorando per raggiungere eventuali sopravvissuti.

I residenti della zona hanno descritto momenti di terrore al momento del crollo, con un forte boato seguito da una nube di polvere che ha avvolto l'area. Alcuni abitanti di un edificio adiacente sono stati ospitati temporaneamente in strutture messe a disposizione dal Comune, presso parenti o in camere offerte da un hotel.

Le cause del crollo sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La Procura della Repubblica di Bari ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, con il pubblico ministero Carla Spagnuolo a coordinare le indagini. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, si è recato sul posto, dichiarando che la priorità è salvare vite umane e che l'amministrazione è in costante contatto con i soccorritori per seguire gli sviluppi della situazione.

Le operazioni di ricerca proseguiranno senza sosta nella speranza di trovare superstiti tra le macerie dell'edificio crollato.

