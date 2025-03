ESPLORA MONDI FANTASCIENTIFICI E FANTASY IN SPLIT FICTION

Split Fiction viene lanciato oggi con il Pass amici e il Cross-Play su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, una novità assoluta per lo studio.

Guarda il trailer della storia QUI (https://www.youtube.com/watch?v=es6YsZUxLpE)

I maestri del genere co-op sono tornati! Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e Hazelight Studios ti invitano a intraprendere una nuova emozionante avventura in Split Fiction, disponibile ora su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e EA app al prezzo di 49,99 €. Il titolo ha riscosso uno straordinario successo su Metacritic e ricevuto valutazioni eccellenti da più di 26 testate giornalistiche, tra cui Variety, TechRadar Gaming e GameSpot, che lo hanno definito "una nuova esperienza multiplayer esilarante, umana e semplicemente deliziosa". Finora, Split Fiction è il gioco meglio recensito del 2025.

Nei panni di Mio e Zoe, in Split Fiction i giocatori attraverseranno incredibili mondi fantascientifici e fantasy, collaborando per superare ogni sfida mentre scoprono il potere di un'amicizia inaspettata. Il team di Hazelight, lo studio autore di It Takes Two (vincitore del premio Game of the Year 2021 con 23 milioni di copie vendute in tutto il mondo), porta la sua invincibile formula co-op verso nuove vette in Split Fiction, con un gameplay ancora più variegato.

“In Split Fiction troverai gli elementi più folli mai visti in un gioco co-op. "La varietà del gameplay è strepitosa e sono incredibilmente orgoglioso del livello di cura e attenzione che siamo riusciti a raggiungere", ha dichiarato Josef Fares. "Esplorerete mondi fantascientifici e fantasy davvero eccezionali, vi aiuterete a vicenda e vi divertirete come matti. Sono sicuro che vi piacerà."

Mio e Zoe sono due aspiranti scrittrici intrappolate in una macchina progettata per rubare le loro idee creative. Per fuggire dalla simulazione delle loro storie, le nostre eroine dovranno collaborare mettendo da parte le proprie differenze. Nella loro avventura, scopriranno nuove meccaniche e abilità in ogni livello. Fuggi da un sole pronto a esplodere, sfida una scimmia in una gara di ballo, fai acrobazie con l'hoverboard, combatti contro un gattino malefico e guida qualsiasi cosa, dalle moto gravitazionali agli squali. Scopri mondi completamente diversi tra loro, abilità straordinarie e dinamiche di gioco che includono il platforming, lo stealth, i rompicapi e non solo.

Viaggiando attraverso scenari sempre nuovi, ti imbatterai in misteriosi portali che conducono alle storie secondarie: brevi deviazioni facoltative che vedranno Mio e Zoe alle prese con una serie di trame e idee incompiute, perfette per arricchire ulteriormente il gameplay. Arrampicati in cima a una montagna invasa da giganti, surfa nel deserto in sella a squali delle sabbie o fai sci d'acqua dietro un treno volante.

“"Split Fiction è un folle e grandioso omaggio alla vera missione dei videogiochi: l'intrattenimento!", ha dichiarato Jeff Gamon, direttore generale di EA Partners. "Ancora una volta Josef e il fantastico team di Hazelight si sono dimostrati sovrani indiscussi del genere co-op d'avventura. Sono convinto che i giocatori e i loro amici e familiari ameranno alla follia questa straordinaria avventura cooperativa."

Split Fiction può essere giocato in modalità cooperativa locale oppure online con il Pass amici, una delle funzioni più celebri di Hazelight Studios che consente agli utenti che possiedono una copia del gioco di invitare un amico gratuitamente. Proprio come il gioco base, anche il Pass amici include le opzioni Cross-Play su PlayStation, Xbox e PC.

Split Fiction è disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e EA app al prezzo di 49,99 €. Il gioco è classificato ESRB TEEN e PEGI 16.

