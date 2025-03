Paulo Fonseca squalificato per nove mesi: le sanzioni più severe nel calcio

L'allenatore dell'Olympique Lione, Paulo Fonseca, è stato squalificato per nove mesi dalla Ligue de Football Professionnel (LFP) a seguito di un acceso confronto con l'arbitro Benoît Millot durante la partita di Ligue 1 contro il Brest.

L'incidente è avvenuto quando Fonseca ha protestato vivacemente per una decisione arbitrale, arrivando a un confronto testa a testa con Millot, che ha portato alla sua espulsione immediata. La squalifica impedirà a Fonseca di accedere alla panchina e agli spogliatoi fino al 30 novembre 2025.

Il Lione ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione, ritenendo la sanzione eccessivamente severa e sottolineando che il comportamento di Fonseca è stato una reazione emotiva senza intento di nuocere.

Nel corso degli anni, il mondo del calcio ha visto diverse squalifiche significative:

Francesco Flachi : Nel 2009, l'ex attaccante della Sampdoria fu squalificato per 12 anni dopo essere risultato positivo alla cocaina per la seconda volta, ponendo fine alla sua carriera in Serie A.

Paul Pogba : Nel 2023, il centrocampista francese della Juventus fu squalificato per 4 anni dopo essere risultato positivo al testosterone. Successivamente, il Tribunale Arbitrale dello Sport ridusse la squalifica a 18 mesi.

Eric Cantona : Nel 1995, l'attaccante del Manchester United ricevette una squalifica di nove mesi dopo aver aggredito un tifoso con un calcio volante durante una partita contro il Crystal Palace.

Diego Armando Maradona : Il leggendario calciatore argentino subì due squalifiche di 15 mesi ciascuna: la prima nel 1991 per positività alla cocaina e la seconda nel 1994 durante i Mondiali per positività all'efedrina.

Ivan Toney: Nel 2023, l'attaccante del Brentford e della nazionale inglese fu squalificato per 18 mesi per aver violato le norme sulle scommesse della Federazione.

