Novità del Codice della Strada 2024: Sanzioni più severe e nuove regole

Il nuovo Codice della Strada, recentemente approvato dal Parlamento, introduce significative modifiche alle normative vigenti, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e l'efficienza dei controlli. Ecco le principali novità:

Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti

Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono state inasprite. Per un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, la multa varia da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso è tra 0,8 e 1,5 g/l, si prevede arresto fino a 6 mesi, ammenda da 800 a 3.200 euro e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Per tassi superiori a 1,5 g/l, l'arresto va da 6 mesi a un anno, l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Inoltre, è previsto l'obbligo di installare un dispositivo alcolock sul veicolo, che impedisce l'avvio del motore se rileva alcol nel respiro del conducente.

Per la guida sotto l'effetto di stupefacenti, non è più necessario che il conducente mostri segni di alterazione; basta risultare positivi ai test per scattare la revoca della patente e la sospensione fino a tre anni.

Uso del cellulare alla guida

L'uso del cellulare durante la guida comporta una multa tra 250 e 1.000 euro, con sospensione della patente da 15 giorni a due mesi e decurtazione di 5 punti. In caso di recidiva, la multa può arrivare fino a 1.400 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazione di 10 punti. Se l'uso del telefonino causa un incidente, le sanzioni sono raddoppiate.

Limitazioni per i neopatentati

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B, i neopatentati non possono guidare veicoli con potenza superiore a 75 kW per tonnellata o con potenza complessiva superiore a 105 kW. Queste restrizioni si applicano anche ai veicoli elettrici e ibridi.

Monopattini elettrici

I monopattini elettrici devono essere dotati di targa, assicurazione e casco per tutti i conducenti. È vietata la circolazione fuori dai centri urbani e sono obbligatori indicatori luminosi per le svolte e il freno. Le sanzioni per le violazioni variano da 100 a 800 euro.

Abbandono di animali

L'abbandono di animali comporta una multa aumentata di un terzo, con sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 euro. Se l'abbandono causa un incidente con gravi conseguenze, si applicano le sanzioni previste per l'omicidio stradale.

Autovelox e sanzioni multiple

Se un conducente riceve più di una multa nello stesso tratto di strada, in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente, non cumulerà le sanzioni, ma ne dovrà pagare solo una: quella più grave, aumentata di un terzo.

Circolazione contromano

La circolazione contromano è vietata, con sanzioni severe in caso di incidenti. Se l'incidente avviene in corrispondenza di curve, raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, e porta alla morte o alla lesione grave di una persona, è prevista la confisca obbligatoria del veicolo.

Foglio rosa

Il foglio rosa sarà rilasciato solo dopo aver effettuato, in autoscuola, un numero minimo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna. La certificazione dell'autoscuola diventa fondamentale per ottenere il foglio rosa che consente all'aspirante automobilista di esercitarsi autonomamente.

