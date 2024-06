GIGABYTE lancia le schede grafiche AMD Radeon PRO serie W7000

GIGABYTE ha lanciato oggi le schede grafiche per workstation all'avanguardia della serie AMD Radeon PRO W7000, inclusa l'ammiraglia GIGABYTE Radeon PRO W7900 Dual Slot AI TOP 48G e la GIGABYTE Radeon PRO W7800 AI TOP 32G. Basate sull'architettura AMD RDNA 3, queste schede grafiche offrono rispettivamente un'enorme memoria GDDR6 da 48 GB e 32 GB, offrendo prestazioni all'avanguardia ed esperienze eccezionali per professionisti di workstation, creatori e sviluppatori di intelligenza artificiale.

GIGABYTE si pone come partner grafico professionale AMD sul mercato, con una comprovata capacità di progettare e produrre l'intera serie Radeon PRO. La nostra dedizione ai prodotti di qualità , il costante impegno aziendale e il servizio clienti completo ci consentono di fornire soluzioni GPU di livello professionale, ampliando le scelte degli utenti in termini di workstation e elaborazione AI. Realizzate con componenti di prima qualità , le nuove schede grafiche professionali GIGABYTE offrono stabilità e resistenza incredibili. Con un massimo di 48 GB di memoria GDDR6 per scheda, gli utenti possono raggiungere una capacità di memoria fino a 192 GB in un sistema con quattro schede installate. Inoltre, la tecnologia di correzione degli errori di memoria ECC garantisce risultati di elaborazione accurati e affidabili, offrendo un vantaggio significativo per l'elaborazione di workstation professionali e carichi di lavoro di modelli IA di grandi dimensioni.

Dalla progettazione di prodotti industriali a quella automobilistica e aerospaziale, le nuove schede grafiche liberano la potenza di prestazioni e velocità eccezionali per semplificare i flussi di lavoro di progettazione e produzione. Consentono agli utenti professionali di affrontare progetti architettonici, ingegneristici e di costruzione impegnativi e fotorealistici su larga scala in tempo reale mentre eseguono facilmente multitasking.Dotate del supporto per la tecnologia DisplayPort 2.1 e alimentate dal motore AMD Radiance Display, le nuove schede grafiche per workstation offrono immagini straordinarie con un massimo di 68 miliardi di colori fino a 8K a 165 Hz, offrendo eccezionale precisione e chiarezza del colore e una copertura completa del REC2020. spazio colore.

Progettate per una stabilità incrollabile per un funzionamento prolungato, le nuove schede grafiche per workstation sono sottoposte alla rigorosa verifica di alta qualità di GIGABYTE e ai test specializzati di simulazione di scenari di calcolo AI, consentendo alle schede grafiche di eccellere sia nelle workstation professionali che nelle applicazioni AI.Per migliorare ulteriormente l'efficienza del lavoro, GIGABYTE Technology introduce l'applicazione esclusiva AI TOP UTILITY.

La sua interfaccia intuitiva con visualizzazione dei dati consente agli utenti di comprendere facilmente i progressi dell'ottimizzazione LLM e lo stato dell'hardware e di regolare rapidamente le impostazioni di messa a punto pertinenti, semplificando in modo significativo le procedure operative e guidando in modo efficiente i carichi di lavoro IA.