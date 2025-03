Pechino Express 2025: al via la nuova stagione, ecco le nove coppie in gara

La dodicesima edizione di Pechino Express inizia oggi, giovedì 6 marzo 2025, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il percorso di quest'anno, intitolato "Fino al tetto del mondo", porterà i concorrenti attraverso le Filippine, il nord della Thailandia e il Nepal, per un totale di oltre 6.000 chilometri.

Il viaggio partirà dalle spiagge delle Filippine, attraverserà le giungle della Thailandia settentrionale e culminerà nelle montagne del Nepal, offrendo scenari mozzafiato e culture affascinanti.

Ecco le nove coppie in gara

I Primi Ballerini : Virna Toppi e Nicola Del Freo, stelle del Teatro alla Scala di Milano.

Gli Spettacolari : Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, rispettivamente comico e cantautrice.

I Magici : Jey e Checco Lillo, fratelli noti nel mondo della magia.

Le Atlantiche : Ivana Mrázová e Giaele De Donà, modelle e volti noti dello spettacolo.

I Medagliati : Jury Chechi e Antonio Rossi, leggende dello sport italiano.

Gli Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese, attore e divulgatore scientifico.

I Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci, attrice e segretario di produzione.

I Complici : Dolcenera e Gigi Campanile, cantautrice e avvocato.

Le Sorelle: Samanta e Debora Togni, ballerina e istruttrice di fitness.

La conduzione è affidata a Costantino della Gherardesca, affiancato dall'inviato speciale Fru dei The Jackal.

I partecipanti affronteranno sfide impegnative, adattandosi a culture diverse e condizioni climatiche variabili, con risorse limitate: uno zaino essenziale e un euro al giorno a persona in valuta locale. L'obiettivo è raggiungere il traguardo finale superando prove fisiche e psicologiche, contando sull'ospitalità delle popolazioni locali.

La nuova stagione di "Pechino Express" promette emozioni, avventura e la scoperta di luoghi straordinari.

