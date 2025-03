Maxi operazione antidroga a Napoli: decine di arresti, donna sorpresa a spacciare con neonato in braccio

All'alba del 6 marzo 2025, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un'importante operazione antidroga nelle province di Napoli e Salerno. L'operazione ha coinvolto oltre 200 militari ed è stata condotta nelle aree vesuviane, stabiesi e nel salernitano. È stata emessa una misura cautelare dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di decine di persone coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti.

Durante l'operazione, le telecamere hanno documentato episodi significativi, tra cui una donna che spacciava droga tenendo in braccio il proprio bambino.

L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella regione, risultato del continuo impegno delle forze dell'ordine nel contrastare le attività illecite legate agli stupefacenti.

