Roma - Ostia, maxi operazione antidroga: 20 arresti e 32 kg di cocaina sequestrati

I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno eseguito una vasta operazione antidroga su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. L'operazione ha portato all'arresto di 20 individui, accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio. Le indagini, iniziate dopo l'arresto di Claudio Corelli, fratello di Paolo Corelli, assassinato nel 2022 ad Acilia, hanno rivelato l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dall'Olanda verso Roma, con un giro d'affari stimato in milioni di euro. Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati oltre 32 kg di cocaina, del valore di circa 1,5 milioni di euro, e 174.000 euro in contante, ritenuti provento di attività illecite.

Roma, incidente mortale sulla Tiburtina: deceduta una studentessa di 21 anni, conducente positiva all'alcoltest - Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2:00, un tragico incidente stradale ha avuto luogo sulla via Tiburtina, all'altezza del ponte che attraversa i binari ferroviari e la tangenziale, vicino alla stazione ferroviaria. Una Opel Mokka, con a bordo sei studenti universitari fuori sede, ha tamponato violentemente una Fiat 500 con tre giovani a bordo.

Roma, incendio a Dragoncello: uomo trovato senza vita nell'appartamento in fiamme - Un tragico incendio ha avuto luogo oggi, 19 novembre 2024, in un appartamento al primo piano di una palazzina situata in via Vincenzo Petra, nel quartiere Dragoncello di Roma. Le fiamme sono divampate in mattinata, attirando l'attenzione dei residenti e dei passanti.

Chi è Amar Kudin: il poliziotto e rugbista scomparso nell'incidente tra due volanti a Roma - Nelle prime ore del 18 novembre 2024, Roma è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha coinvolto due volanti della Polizia di Stato. Lo scontro, avvenuto intorno alle 5 del mattino nel quartiere Monte Mario, ha causato la morte dell'agente Amar Kudin, 32 anni, in servizio presso il Commissariato Primavalle.